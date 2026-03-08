Рыночный риск или новый лидер: за счет чего АвтоВАЗ планирует продавать 70 тысяч Azimut

8 марта 2026, 06:00
Экономика нового кроссовера: сколько нужно продать Lada Azimut, чтобы проект окупился
Lada Azimut - первый полностью самостоятельный кроссовер АвтоВАЗа после ухода Renault. Эксперты считают, что для финансового успеха модели достаточно продавать 30-40 тысяч машин в год, хотя завод планирует выпускать почти вдвое больше. В чем особенности проекта и каковы его перспективы - в материале.
Проект Lada Azimut стал одним из самых обсуждаемых событий на российском автомобильном рынке последних лет. Интерес к новинке объясняется просто: это первый кроссовер, который АвтоВАЗ разработал полностью самостоятельно после ухода компании Renault. Для отечественного автопрома это не просто новая модель, а символическое возвращение к независимому инженерному пути и попытка доказать, что российские заводы способны создавать современные автомобили без поддержки западных партнеров.
По словам бывшего инженера АвтоВАЗа, известного под ником KhaDm, для финансовой устойчивости проекта Lada Azimut необходимо ежегодно реализовывать от тридцати до сорока тысяч кроссоверов. Такой объем продаж позволит покрыть затраты на разработку и производство, а также обеспечить прибыль. Однако руководство АвтоВАЗа ставит перед собой более амбициозную задачу — выпуск до семидесяти тысяч автомобилей в год. Это почти вдвое превышает минимально необходимый объем, что говорит о высоких ожиданиях и уверенности в востребованности новинки.
Что касается цены, инсайдер прогнозирует, что стартовая стоимость Lada Azimut составит от двух миллионов двухсот тысяч до двух миллионов семисот тысяч рублей. Такой ценовой диапазон позволяет модели конкурировать с аналогичными кроссоверами на рынке, где базовые версии также оснащаются механической коробкой передач. Для покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и характеристик, этот фактор станет ключевым при выборе.
Lada Azimut построена на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta. В конструкции автомобиля применено почти тысяча новых и модифицированных компонентов: от кузовных панелей до систем освещения и элементов подвески. Кроссовер будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра мощностью 120 лошадиных сил и 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы, а покупатели смогут выбирать между механической коробкой передач и вариатором. Габариты машины составляют 4416 х 1830 х 1617 миллиметров при колесной базе 2675 миллиметров, что делает Azimut конкурентоспособным игроком в своем классе.
Появление Lada Azimut может существенно изменить расстановку сил среди российских и зарубежных производителей кроссоверов. Если прогнозы по продажам оправдаются, проект станет примером успешной локализации и укрепления самостоятельности отечественного автопрома. Однако многое будет зависеть от главного фактора: сумеют ли покупатели по достоинству оценить сочетание цены, оснащения и надежности новой модели.
Ранее 110km писал о том, что новый кроссовер Azimut получит 90% отечественных комплектующих. Такие заявления от производителя прогнозируют новинке от АвтоВАЗа высокий успех на рынке.
