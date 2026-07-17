Почему версия с вертолетом кажется маловероятной - детали исчезновения семьи

17 июля 2026, 11:12
Эксперт опроверг тайную эвакуацию Усольцевых на плато Путорана
Эксперт опроверг тайную эвакуацию Усольцевых на плато Путорана
Споры вокруг исчезновения семьи Усольцевых по-прежнему не утихают. Эксперты анализируют возможные сценарии и выдвигают фантастические гипотезы. Одна из версий подверглась сомнению. Следствие продолжает поиски ответов.
В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае появилась новая оценка одной из популярных версий. Эксперт, знакомый с особенностями региона, подверг сомнению предположение о том, что Сергей, Ирина и Арина Усольцевы могли быть вывезены на вертолете на плато Путорана. По его словам, в этом труднодоступном районе отсутствуют оборудованные площадки для посадки воздушных судов, а организовать незаметный перелет практически невозможно, пишет Gazeta.SPb.
Семья пропала в конце сентября 2025 года, когда отправилась в поход к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин. После этого их никто не видел. В автомобиле, оставленном у леса, обнаружили паспорта и крупную сумму наличных, однако туристического снаряжения не нашли. Это обстоятельство породило множество догадок о причинах исчезновения.
Следствие рассматривало разные сценарии: от несчастного случая до инсценировки побега за границу. Однако ни одна из этих версий не получила подтверждения. Некоторые очевидцы утверждали, что видели членов семьи возле забора недостроенного дома, а в день исчезновения над поселком пролетали два вертолета. Тем не менее, инструктор-проводник Алексей Исиченко считает, что скрытая эвакуация по воздуху маловероятна из-за отсутствия подходящих условий для посадки и взлета в этом районе.
Эксперт отмечает, что добраться до плато Путорана можно только по земле - на автомобиле или электричке. По его мнению, если бы у пропавших были сообщники, они могли бы воспользоваться наземным транспортом, особенно учитывая, что поиски начались лишь спустя двое суток после исчезновения.
История исчезновения семьи Усольцевых продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в регионе. Несмотря на многочисленные версии и слухи, ни одна из них пока не дала четких ответов. Следствие продолжает работу, а общественность ждет новых подробностей, надеясь на прояснение обстоятельств этого загадочного дела.
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