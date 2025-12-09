Эта «Волга» для КГБ имела мощный V8, но скрывала постыдный секрет из 50-х

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 12:59

Эксперт раскрыл главный парадокс престижной советской «Волги» ГАЗ-3102

Эксперт раскрыл главный парадокс престижной советской «Волги» ГАЗ-3102

Эта «Волга» для КГБ имела мощный V8, но скрывала постыдный секрет из 50-х

Эксперт раскрыл главный парадокс престижной советской «Волги» ГАЗ-3102

Советский седан ГАЗ-3102 был очень престижным. Его создавали как ответ западным авто. Но у машины были серьезные недостатки. Эксперт указал на главные противоречия. Эта «Волга» полна технических компромиссов.

Советский седан ГАЗ-3102 был очень престижным. Его создавали как ответ западным авто. Но у машины были серьезные недостатки. Эксперт указал на главные противоречия. Эта «Волга» полна технических компромиссов.

В пантеоне советского автопрома ГАЗ-3102 «Волга» занимает особое место. Этот автомобиль для многих стал символом власти и высокого статуса. Но можно ли считать его по-настоящему представительским седаном, способным тягаться с западными аналогами? Эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников проанализировал конструкцию машины и пришел к неоднозначным выводам.

По его оценке горьковские инженеры ставили перед собой амбициозную задачу. Новая «Волга» должна была стать советским ответом таким грандам, как Volvo 7-й и 9-й серий и даже Mercedes-Benz в кузове S-Class. По своим внешним габаритам ГАЗ-3102 действительно не уступал, а порой и превосходил именитых конкурентов, создавая впечатление солидного и современного автомобиля.

Однако за внушительной внешностью скрывался целый ряд технических компромиссов. Самым ярким примером стали специальные модификации, которые создавались для нужд Комитета госбезопасности. Эти машины, прозванные «догонялками», оснащались мощным V-образным восьмицилиндровым двигателем от лимузина ГАЗ-14 «Чайка». Такой седан обладал впечатляющей динамикой, но его шасси совершенно не соответствовало потенциалу мотора.

Именно здесь и крылось главное противоречие модели. С одной стороны, ГАЗ-3102 мог похвастаться передовым для своего времени дизайном кузова, улучшенной тормозной системой с дисковыми механизмами спереди и вполне комфортабельным салоном. С другой - все эти новшества соседствовали с архаичной задней рессорной подвеской, конструкция которой уходила корнями в 50-е годы. Большинство версий также не имело усилителя рулевого управления, что делало вождение физически тяжелым занятием.

В результате, как отмечает специалист, «ноль вторая» так и не смогла занять четкую нишу. Она не дотягивала до элитного класса из-за устаревших технических решений, но и не была массовым автомобилем, доступным рядовым гражданам. Изначально эти седаны предназначались исключительно для партийных функционеров среднего звена и руководителей крупных предприятий. Лишь спустя годы машина стала доступна для покупки частными лицами.

Несмотря на все недостатки, автомобиль стал настоящей визитной карточкой Горьковского автозавода и символом высокого положения в обществе. Владение такой «Волгой» безошибочно указывало на статус ее хозяина. Машина стала отражением своей эпохи - эпохи противоречий, где внешний престиж часто маскировал технологическую отсталость.

Путь от первого прототипа до серийного производства был долгим. Выпуск седана на ГАЗе стартовал в 1981 году и, с многочисленными модернизациями, продолжался вплоть до 2008 года. По своей сути, автомобиль являлся продуктом глубокой переработки предыдущей модели, ГАЗ-24. Сегодня найти ГАЗ-3102 в хорошем, аутентичном состоянии становится все сложнее. Тем не менее, эта «Волга» по-прежнему остается ярким и узнаваемым символом ушедшей советской эры, автомобилем, сотканным из компромиссов и больших амбиций.

Упомянутые модели: ГАЗ 3102 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Красноярск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться