Эксперт раскрыл нюансы дооснащения упрощенных автомобилей

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Конструктивно автомобили, которые сейчас выпускают в упрощенной комплектации, предполагают наличие всех электронных систем и установить на них недостающие электронные компоненты можно. Но есть один важный нюанс. Как рассказал радио Sputnik автоэксперт Андрей Леонтьев, автомобили рассчитаны на определенного производителя комплектующих. Поставить детали от другого поставщика просто так не получится.

Именно поэтому российские автопроизводители до сих пор выпускают машины без ABS и ESP. Аналоги от других производителей требуют адаптации и тщательного тестирования. Необходимо убедиться, что запчасть действительно подходит для данной конкретной модели автомобиля, работает без сбоев и гарантирует безопасность. Сертификация нового оборудования требует длительных испытаний.

Фото: unsplash.com

По той же причине не удастся дооснастить «упрощенный» автомобиль самостоятельно. Это может лишь ухудшить эксплуатационные качества автомобиля. Современные машины устроены гораздо сложнее, чем модели середины 1980-х годов. В них много электроники, требующей тонкой настройки. Одной кувалдой и гаечным ключом уже не обойтись. И поставить у себя в гараже на упрощенную версию Lada систему ABS от Mercedes не получится, резюмирует Андрей Леонтьев.

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