Эксперт раскрыл нюансы дооснащения упрощенных автомобилей
Именно поэтому российские автопроизводители до сих пор выпускают машины без ABS и ESP. Аналоги от других производителей требуют адаптации и тщательного тестирования. Необходимо убедиться, что запчасть действительно подходит для данной конкретной модели автомобиля, работает без сбоев и гарантирует безопасность. Сертификация нового оборудования требует длительных испытаний.
По той же причине не удастся дооснастить «упрощенный» автомобиль самостоятельно. Это может лишь ухудшить эксплуатационные качества автомобиля. Современные машины устроены гораздо сложнее, чем модели середины 1980-х годов. В них много электроники, требующей тонкой настройки. Одной кувалдой и гаечным ключом уже не обойтись. И поставить у себя в гараже на упрощенную версию Lada систему ABS от Mercedes не получится, резюмирует Андрей Леонтьев.
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-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
-
27.09.2022, 09:12
Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле
Жительница Сиднея Анита Биргес рассказала в соцсетях, как ей удалось получить от страховой компании солидную сумму за покрывшийся плесенью салон ее Mazda3 2013 года выпуска.Читать далее
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