12 ноября 2021, 09:54
Эксперт рассказал, чем опасен гараж зимой: две главные ошибки
Некоторые автовладельцы берегут свои автомобили и предпочитают ставить их до весны в гараж, а сами пересаживаются на общественный транспорт. Доцент МАДИ Лев Зиманов предостерег водителей от двух основных ошибок гаражного хранения.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Вторая опасность связана с необратимой деформацией шин. Как объяснил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik, если автомобиль постоит полгода на колесах без движения, то его шины рискуют «оквадратиться» в местах воздействия максимальной нагрузки. Эксперт порекомендовал хотя раз в месяц выгонять автомобиль из гаража и затем снова ставить на место, чтобы шины поменяли точки контакта с поверхностью пола.
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