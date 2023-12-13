Эксперт рассказал, что будет с ценами на АЗС зимой 2023-2024

Ранее мы писали Почему опасно заправляться на АЗС сразу после разгрузки бензовоза? Некоторые автомобилисты предпочитают не заправлять машину сразу после того, как на АЗС разгрузилась автоцистерна ... Читать далее

Как пояснил аналитик центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в интервью Pravda.Ru, нынешнее снижение оптовых цен на топливо объясняется фактором сезонности. Традиционно в декабре фиксируется самый низкий индекс, обусловленный падением спроса. Все сельскохозяйственные работы к декабрю завершаются, снижается объем перевозок, реже используется личный автотранспорт, меньше требует нефтепродуктов и промышленность.

С другой стороны, на топливном рынке растет предложение, которое существенно превышает спрос. Многие компании высвобождают мощности хранения перед Новым годом и новым производственным циклом. Но снижение оптовых цен вряд ли скажется на стоимости в розничной сети. Максимум на что могут рассчитывать автомобилисты – хорошие скидки на АЗС при заправке от определенного объема или суммы. Такой схемы придерживались прошлой зимой. Для участников системы лояльности той или иной сети АЗС скидки могли доходить до 5 рублей с литра топлива.

Исключением может стать зимний дизель, цены на который традиционно растут с наступлением холодов. Объемы производства зимнего дизельного топлива невелики, его выпускают только для внутреннего рынка. На экспорт такой специфичный вид топлива нам просто некому отправлять.

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