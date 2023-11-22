Эксперт рассказал, что может сломаться в автомобиле после зимы
Вреден простой и для кондиционера. В обычном режиме его трубки и компрессор постоянно смазываются маслом. Зимой масло стекает вниз, трубки могут пересохнуть и потрескаться. Отсутствие смазки также ведет к поломке компрессора. Ржавеют без движения тормозные диски и барабаны, закисают суппорты и колодки. Резиновые и пластиковые патрубки, уплотнители, сайлентблоки от бездействия быстрее теряют эластичность, трескаются и приходят в негодность.
От чередования заморозков и оттепелей в полостях салона скапливается конденсат, разрушая кузов изнутри. Сырость из автомобиля можно выгнать только систематически прогревая салон. Эксперты советуют заводить машину хотя бы пару раз в месяц и выезжать на ней, это позволит подзарядить аккумулятор, просушить салон, разогнать масло и смазку по всем системам.
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После резкого повышения цен далеко не каждый российский автолюбитель может позволить себе прийти в автосалон и купить новый автомобиль. Многие предпочитают подобрать надежную машину на вторичном рынке.Читать далее
-
22.11.2023, 08:18
Вокруг Tesla разгорается очередной скандал: в Швеции компании объявили бойкот
Конфликт начался с нежелания Tesla подписывать коллективный договор со шведскими автомеханиками и соглашаться на создание профсоюза. Сотрудники объявили забастовку, солидарность с ними выразили портовые рабочие, уборщики и почтальоны. Деятельность Tesla в Швеции оказалась практически парализована.Читать далее
-
22.11.2023, 07:46
Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Маркетинговое агентство Interbrand на протяжении четверти века ежегодно составляет ТОП-100 самых дорогих брендов в мире. Первое место в общем зачете с огромным отрывом удерживает Apple, среди мировых автопроизводителей лидирует Toyota.Читать далее
-
22.11.2023, 07:18
В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона подписали соглашение о развитии малой авиации: между населенными пунктами планируют наладить бюджетные пассажирские авиаперевозки.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
22.11.2023, 00:05
GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн
Российский офис GAC поделился планами на следующий год. Компания намерена войти в число лидеров отечественного авторынка и обещает серьезно расширить модельный ряд. Клиентам предложат три новинки.Читать далее
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