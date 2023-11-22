Эксперт рассказал, что может сломаться в автомобиле после зимы

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал в интервью «Газете.Ru» , что может сломаться в автомобиле после зимы, проведенной без движения на открытой стоянке. Прежде всего, могут возникнуть проблемы с аккумулятором. В процессе долгого простоя батарея постепенно разряжается. Из-за глубокой разрядки пластины могут осыпаться и весной придется покупать новый аккумулятор.

Вреден простой и для кондиционера. В обычном режиме его трубки и компрессор постоянно смазываются маслом. Зимой масло стекает вниз, трубки могут пересохнуть и потрескаться. Отсутствие смазки также ведет к поломке компрессора. Ржавеют без движения тормозные диски и барабаны, закисают суппорты и колодки. Резиновые и пластиковые патрубки, уплотнители, сайлентблоки от бездействия быстрее теряют эластичность, трескаются и приходят в негодность.

От чередования заморозков и оттепелей в полостях салона скапливается конденсат, разрушая кузов изнутри. Сырость из автомобиля можно выгнать только систематически прогревая салон. Эксперты советуют заводить машину хотя бы пару раз в месяц и выезжать на ней, это позволит подзарядить аккумулятор, просушить салон, разогнать масло и смазку по всем системам.

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