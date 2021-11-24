24 ноября 2021, 09:31
Эксперт рассказал, как отличить поддельную незамерзайку (явный признак только один)
С наступлением холодов российские автомобилисты озадачились покупкой зимней жидкости для стеклоомывателя. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм», как не купить опасный для здоровья продукт.
Дарья Климова Фото: iStock
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Фото: РИА Новости
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Отличить поддельную незамерзайку по запаху довольно сложно. Современные производители делают качественный продукт без запаха, но стоит он недешево. Поэтому единственным ориентиром остается цена и продавец. Немаркированные бутылки с жидкостью синего цвета, продающиеся по 150 – 200 рублей на обочине, – это гарантированный контрафакт с метанолом. Поэтому эксперт рекомендует приобретать незамерзайку в магазинах автозапчастей, крупных сетевых супермаркетах и дилерских центрах.
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