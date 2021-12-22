Эксперт рассказал, как вычислить неадекватного водителя
{{material_}}Неадекватность за рулем не всегда связана с агрессивным вождением и желанием нарушать ПДД. Даже использование мобильного телефона может отрывать человека от реальности. Такие водители реагируют на изменения дорожной ситуации с опозданием, а потом стараются наверстать упущенное. Например, поздно трогаются с места с началом движения потока, зато потом резко сокращают дистанцию, а пропустив поворот, любой ценой пытаются все-таки в него попасть.
Вторая категория, вызывающая подозрение – неопытные или неуверенные в себе водители. Они маневрируют настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке. Такие водители могут «внезапно затормозить на мигающий зелёный сигнал светофора или исполнить ещё какой-нибудь неожиданный маневр, даже не подозревая о его опасности», - сообщил Васильев в интервью агентству «Прайм».
Наконец, классического лихача опознать проще всего: резкие ускорения и торможения, несоблюдение дистанции и перестроения без включения сигналов поворота, а также тонировка, элементы внешнего тюнинга в виде антикрыльев, выхлопных систем или надписей дурацкого содержания. Такого водителя лучше пропустить вперед, руководствуясь правилом «трех Д» - «дай дорогу дураку».
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