Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобили российской сборки в 2024 году

Пакет изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», действующий с ноября 2023 года, предусматривает обязательную установку систем ABS на российские машины и повышение экологического класса двигателей до Евро-2. Как рассказала порталу Naavtotrasse.ru автоэксперт Ирина Франк, нововведения должны увеличить безопасность производимых в России автомобилей и тем самым улучшить ситуацию на дорогах. Система ABS станет обязательной с 1 декабря. Она влияет на управляемость автомобиля при торможении и снижает вероятность заноса.

По мнению Ирины Франк, возвращение ABS на автомобили российской сборки вряд ли серьезно скажется на цене. Машины с такой опцией уже сейчас есть в линейке Lada и компания просто уберет из прайс-листов упрощенные базовые комплектации.

Второе требование касается экологического класса двигателей. В 2022 году правительство разрешило выпускать машины с моторами низшего класса Евро-0, сейчас минимально допустимый стандарт повышается до Евро-2. Такое изменение также коснется исключительно базовых комплектаций отечественных машин, которые перестанут выпускать, и не сильно отразится на авторынке России.

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