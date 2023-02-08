Эксперт рассказал, какие седаны россияне чаще заказывают по параллельному импорту

19.09.2022, 00:01

Cколько стоят в России самые недорогие японские седаны осенью 2022 года

Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Японские седаны пользуются традиционным уважением за свою надежность. И если во всем мире они относятся к категории бюджетных, то в России их трудно назвать дешевыми.Читать далее