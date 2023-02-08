Эксперт рассказал, какие седаны россияне чаще заказывают по параллельному импорту
Помимо японских седанов повышенным спросом у российских клиентов пользуются корейские Kia K5, а также немецкие Volkswagen Passat, BMW 3-Series, BMW 5-Series и Audi A4. Автомобили заказывают в максимальных комплектациях с кожаной отделкой салона, полным электропакетом и панорамным люком. Нередко просят привезти гибридные и полноприводные версии седанов.
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27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
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Россия теряет Toyota Camry: кто придет на смену
Накануне стало известно о планах Toyota закрыть свой российских автозавод. В этом случае отечественный рынок лишится одной из ключевых моделей, локализованных в нашей стране, бессменного лидера D-сегмента.Читать далее
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25.09.2022, 17:23
Mazda хочет свернуть производство в России вслед за Toyota
Mazda подумывает прекратить производство автомобилей на отечественном заводе во Владивостоке. Японская компания уже ведет переговоры со своим российским партнером «Соллерс».Читать далее
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19.09.2022, 00:01
Cколько стоят в России самые недорогие японские седаны осенью 2022 года
Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Японские седаны пользуются традиционным уважением за свою надежность. И если во всем мире они относятся к категории бюджетных, то в России их трудно назвать дешевыми.Читать далее
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09.09.2022, 11:58
Жуткое лобовое столкновение двух Toyota в Воронежской области: все живы
Вечером в четверг, 8 сентября, в Россошанском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием седана Toyota Camry и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Все пассажиры легковушки выжили, а водителю «Прадо» помощь медиков и вовсе не понадобилась.Читать далее
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09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
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Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
-
27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
-
26.09.2022, 09:05
Россия теряет Toyota Camry: кто придет на смену
Накануне стало известно о планах Toyota закрыть свой российских автозавод. В этом случае отечественный рынок лишится одной из ключевых моделей, локализованных в нашей стране, бессменного лидера D-сегмента.Читать далее
-
25.09.2022, 17:23
Mazda хочет свернуть производство в России вслед за Toyota
Mazda подумывает прекратить производство автомобилей на отечественном заводе во Владивостоке. Японская компания уже ведет переговоры со своим российским партнером «Соллерс».Читать далее
-
19.09.2022, 00:01
Cколько стоят в России самые недорогие японские седаны осенью 2022 года
Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Японские седаны пользуются традиционным уважением за свою надежность. И если во всем мире они относятся к категории бюджетных, то в России их трудно назвать дешевыми.Читать далее
-
09.09.2022, 11:58
Жуткое лобовое столкновение двух Toyota в Воронежской области: все живы
Вечером в четверг, 8 сентября, в Россошанском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием седана Toyota Camry и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Все пассажиры легковушки выжили, а водителю «Прадо» помощь медиков и вовсе не понадобилась.Читать далее
-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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