27 декабря 2021, 07:40
Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправлять машину зимой
C наступлением морозов возрастает нагрузка на все узлы и агрегаты автомобиля, в том числе на двигатель и топливную систему. Поэтому зимой лучше использовать топливо с низким октановым числом, считает автоэксперт.
Дарья Климова Фото: РБК
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АИ-92 содержит меньше присадок, на основе спиртов и эфиров, поэтому быстрее загорается и сводит к минимуму риск детонации. Это обеспечивает более стабильную работу силового агрегата. Кроме того, бензин АИ-92 стоит примерно на 10% дешевле, чем АИ-95.
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