28 апреля 2022, 11:13
Эксперт рассказал, когда бензин в России начнет дешеветь
Времена ежегодного планового снижения цен остались в далеком советском прошлом. Сейчас цены только растут. Однако в апреле на российском рынке, ограниченном действующими санкциями, намечается интересная тенденция.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Сейчас экономически выгоднее продавать топливо в России. Стремительно выросшее предложение немного снизило цены. В рознице стоимость автомобильного топлива уменьшилась примерно на 2%. К началу лета цены на бензин могут снизиться на 1%. Однако, рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках не стоит, уверен эксперт.
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26.04.2022, 08:48
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