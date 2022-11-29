Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Как рассказал Игорь Моржаретто в интервью порталу «Взгляд», не исключено, что сейчас может повториться история с первой попыткой иранского автопрома зайти на российский рынок. Тогда за два года было продано всего несколько тысяч машин. Решить проблему с ценой могла бы локализация производства. Известно, что переговоры о производственном партнерстве иранская сторона уже вела с АвтоВАЗом.
Как ранее выяснил 110KM.RU, некоторые дилеры уже возят в Россию иранские седаны Iran Khodro Tara, которые представляют собой перелицованную версию Peugeot 301. За автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и автоматической коробкой передач просят 1,8 млн рублей.
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29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
Во вторник, 29 ноября, Владивосток превратился в один большой каток. Дорожные службы успевали очищать от снега и льда только главные магистрали. На второстепенных улочках каждый выживал как мог.Читать далее
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