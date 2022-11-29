Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей

Ранее мы писали Иран пообещал отправить в Россию автомобилей на 300 млн долларов Пока автомобили иранской компании Iran Khodro (IKCO) дилеры возят в нашу страну по серым схемам, но скоро ... Читать далее

Во-первых, автомобили иранских концернов Iran Khodro (IKCO) и SAIPA построены на базе французских моделей прежних поколений, поэтому современными их можно назвать с большой натяжкой. По классу они сопоставимы с автомобилями Lada и стоят у себя на родине около 1 млн рублей в пересчете по курсу. Но солидные ввозные пошлины приведут к существенному увеличению цены на российском рынке. И это второй минус.

Как рассказал Игорь Моржаретто в интервью порталу «Взгляд», не исключено, что сейчас может повториться история с первой попыткой иранского автопрома зайти на российский рынок. Тогда за два года было продано всего несколько тысяч машин. Решить проблему с ценой могла бы локализация производства. Известно, что переговоры о производственном партнерстве иранская сторона уже вела с АвтоВАЗом.

Как ранее выяснил 110KM.RU, некоторые дилеры уже возят в Россию иранские седаны Iran Khodro Tara, которые представляют собой перелицованную версию Peugeot 301. За автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и автоматической коробкой передач просят 1,8 млн рублей.

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