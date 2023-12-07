Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили

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Генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский рассказал в интервью «Газете.Ru» , что до Нового года никто цены на новые автомобили повышать не будет. Правда, и массового снижения тоже не ожидается. Производители ограничиваются специальными акциями на ту или иную модель. Многие хотели бы поднять цены уже сейчас, но опасаются оказаться в одиночестве. Поэтому все терпеливо ждут Нового года и перепишут прайс-листы уже в январе 2024-го.

Рынок подержанных автомобилей обычно следует за тенденциями на рынке новых. Цены на машины с пробегом автоматически вырастут вслед за изменением цен в дилерских центрах. Наиболее ощутимо подорожают модели, на которые проще найти запчасти – они сейчас пользуются повышенным спросом.

По оценке Андрея Ольховского, в 2024 году рынок новых машин вырастет в пределах 20% и составит 1,3 – 1,4 млн автомобилей. Рост обеспечат машины из Поднебесной, на них сейчас приходится свыше 90% импорта. Если тренд на увеличение китайского импорта сохранится, то в следующем году возможен переизбыток предложения, который приведет к ценовой конкуренции.

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