Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили
Рынок подержанных автомобилей обычно следует за тенденциями на рынке новых. Цены на машины с пробегом автоматически вырастут вслед за изменением цен в дилерских центрах. Наиболее ощутимо подорожают модели, на которые проще найти запчасти – они сейчас пользуются повышенным спросом.
По оценке Андрея Ольховского, в 2024 году рынок новых машин вырастет в пределах 20% и составит 1,3 – 1,4 млн автомобилей. Рост обеспечат машины из Поднебесной, на них сейчас приходится свыше 90% импорта. Если тренд на увеличение китайского импорта сохранится, то в следующем году возможен переизбыток предложения, который приведет к ценовой конкуренции.
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Почему автомобиль хуже разгоняется зимой?
Многие автомобилисты замечают, что с наступлением морозов динамика машины меняется в худшую сторону. Эксперты объяснили физику процесса: низкие температуры негативно влияют на все системы автомобиля.Читать далее
-
07.12.2023, 09:07
Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач
Наряду с неоспоримыми достоинствами у электромобилей есть очень важный недостаток в глазах автомобилистов старой школы: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач. Первую проблему уже давно решают установкой имитации рева двигателя. Аналогичным образом решили поступить и с «механикой».Читать далее
-
07.12.2023, 08:36
Владельцам самых мощных Ford Mustang V8 запретили ездить на своих машинах
Компания Ford объявила об отзыве новеньких Mustang S650. При сборке на автомобили установили бракованные педали тормоза от одного из мексиканских поставщиков. Владельцев попросили пока не садиться за руль.Читать далее
-
07.12.2023, 08:16
В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
-
07.12.2023, 07:24
В массовом ДТП на Кубани погибли 5 человек
Вечером 6 декабря на трассе Краснодар – Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Грузовик КамАЗ протаранил микроавтобус, в котором со смены возвращались сотрудники Ильского НПЗ.Читать далее
-
07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в ноябре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
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