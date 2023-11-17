Эксперт развеял миф об омывайке, продающейся на обочинах дорог

{{material_}}Незамерзайку на основе метилового спирта в 2000 году запретили по инициативе Геннадия Онищенко, который в то время занимал пост главного санитарного врача РФ. Причем в постановлении было указано, что никакого вреда метиловый спирт при применении по назначению не оказывает, но в связи с низкой культурой населения использовать его при изготовлении жидкости для стеклоомывателей нельзя. Другими словами, из-за того что некоторые несознательные граждане пили незамерзайку и травились, власти решили полностью запретить ее использование в производстве.

Между тем опыт других стран доказывает полную безопасность омывайки на основе метанола и ее эффективность при сильных морозах. Сейчас в России зимнюю жидкость изготавливают, в основном, на базе изопропилового спирта, который может загустеть уже при температуре -25 градусов и ниже. Струя из форсунок будет бить под меньшим напором и ниже щеток стеклоочистителей. Омывайка на основе метанола не меняет свою консистенцию в мороз и отлично показывает себя даже при -40, рассказал Газете.Ru автоэксперт Михаил Колодочкин.

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