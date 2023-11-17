Эксперт развеял миф об омывайке, продающейся на обочинах дорог
{{material_}}Незамерзайку на основе метилового спирта в 2000 году запретили по инициативе Геннадия Онищенко, который в то время занимал пост главного санитарного врача РФ. Причем в постановлении было указано, что никакого вреда метиловый спирт при применении по назначению не оказывает, но в связи с низкой культурой населения использовать его при изготовлении жидкости для стеклоомывателей нельзя. Другими словами, из-за того что некоторые несознательные граждане пили незамерзайку и травились, власти решили полностью запретить ее использование в производстве.
Между тем опыт других стран доказывает полную безопасность омывайки на основе метанола и ее эффективность при сильных морозах. Сейчас в России зимнюю жидкость изготавливают, в основном, на базе изопропилового спирта, который может загустеть уже при температуре -25 градусов и ниже. Струя из форсунок будет бить под меньшим напором и ниже щеток стеклоочистителей. Омывайка на основе метанола не меняет свою консистенцию в мороз и отлично показывает себя даже при -40, рассказал Газете.Ru автоэксперт Михаил Колодочкин.
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В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
17.11.2023, 12:35
Одну из главных автомобильных конференций года посвятят Китаю
21 ноября 2023 года «Автомаркетолог» проведет масштабную автомобильную конференцию DealerUp 2.3, посвященную развороту российского авторынка на Восток.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
-
17.11.2023, 07:26
В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
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