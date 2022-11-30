Эксперт развеял очередной миф о зимних шинах и асфальте

Ранее мы писали В каких случаях зимой могут оштрафовать за зимнюю резину Пока за езду на летних покрышках зимой никакого штрафа не предусмотрено, водитель отделается лишь предупреждением ... Читать далее

Как рассказал Сергей Мишин в интервью «Газете.Ru» , ведущие производители шин борются с износом на протяжении последних 25 лет. Они внедряют новые технологии, изобретают резиновые смеси с добавками, натуральные и синтетические каучуки, корд. Современные материалы гораздо эффективнее сопротивляются старению и активному износу, поэтому нынешние нешипованные (фрикционные) шины не так быстро стираются при езде по асфальту, как принято считать.

Некоторые производители даже утверждают, что износ протектора не сказывается негативно на характеристиках сцепления с дорогой и безопасности движения. Кроме того, Мишин уверен, что обычно с наступлением зимы у водителей включается «ген осторожности». Они начинают ездить аккуратнее, без резких маневров, что также влияет на скорость износа покрышек.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах