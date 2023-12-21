Эксперт Сергей Зиновьев назвал самый надежный и недорогой подержанный автомобиль

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Еще не так давно за 500 – 600 тысяч рублей можно было купить новенькую Lada Granta. Сейчас в таком бюджете даже среди подержанных автомобилей выбор надежных вариантов невелик. По мнению Сергея Зиновьева, едва ли не лучшим выбором станет малыш Hyundai Getz, который официально продавался в России до 2010 года и проявил себя удивительно надежным автомобилем , пишет Pravda.Ru.

За 500 тысяч рублей отдают автомобиль с пробегом 150 000 – 180 000 километров. Двигатель у машины крепкий и неприхотливый, механическая коробка передач работает, как часы, проблем с запчастями нет, а стоят они дешево.

Модернизированная «механика», которую Hyundai Getz получил после рестайлинга 2005 года, может без проблем отходить не меньше 200 километров. А разработанный совместно с Mitsubishi 4-ступенчатый «автомат» (индекс A4AF3) прослужит не меньше 250 тысяч километров. Лучше отдать предпочтение более «крупным» и надежным моторам объемом 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (105 л.с.), ресурс которых превышает 350 тысяч километров. Подвеска Getz достаточно прочная, обычно с ней нет никаких проблем до 100 тысяч километров. Единственный серьезный минус модели – маленький багажник.

Упомянутые модели: Hyundai Getz

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