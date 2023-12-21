Эксперт Сергей Зиновьев назвал самый надежный и недорогой подержанный автомобиль
За 500 тысяч рублей отдают автомобиль с пробегом 150 000 – 180 000 километров. Двигатель у машины крепкий и неприхотливый, механическая коробка передач работает, как часы, проблем с запчастями нет, а стоят они дешево.
Модернизированная «механика», которую Hyundai Getz получил после рестайлинга 2005 года, может без проблем отходить не меньше 200 километров. А разработанный совместно с Mitsubishi 4-ступенчатый «автомат» (индекс A4AF3) прослужит не меньше 250 тысяч километров. Лучше отдать предпочтение более «крупным» и надежным моторам объемом 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (105 л.с.), ресурс которых превышает 350 тысяч километров. Подвеска Getz достаточно прочная, обычно с ней нет никаких проблем до 100 тысяч километров. Единственный серьезный минус модели – маленький багажник.
-
10.12.2023, 18:32
На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz
Серьезная авария произошла в воскресенье, 10 декабря, в Абинском районе Краснодарского края. По неустановленным причинам МАN с полуприцепом вынесло на встречную полосу.Читать далее
-
12.10.2023, 08:00
Самые надежные 15-летние автомобили и сколько они сейчас стоят
В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать интересным выбором.Читать далее
-
23.06.2021, 00:01
Краш-тест популярного в России Hyundai Getz: что стало с 18-летним автомобилем после лобового столкновения
Миниатюрные хэтчбеки Hyundai Getz выпускали с 2002 по 2011 год. Благодаря выгодной цене и неприхотливому характеру автомобиль и сегодня пользуется любовью российских автовладельцев.Читать далее
-
18.09.2020, 09:51
Hyundai вернула к жизни Getz и Accent
Компания Hyundai начала продажи компактного хэтчбека Getz и седана Accent. Автомобили с такими именами появятся только на рынке Колумбии, в других странах Южной Америки они фигурируют под лаконичным индексом HB20.Читать далее
-
21.12.2023, 13:31
Депутатов, отказавшихся пересесть на отечественные машины, оставят без бензина: новость оказалась фейком
Накануне в ряде СМИ прошла информация, что депутатам Госдумы, которые не поменяют свои иномарки на автомобили российского производства, не будут оплачивать бензин. Журналисты ссылались на слова Яны Лантратовой, но она заявила, что ничего про бензин не говорила.Читать далее
-
21.12.2023, 12:01
Движение по трассе М-12 запустили до Казани: сколько стоит проезд?
21 декабря 2023 года торжественно открыли сквозное движение от Москвы до Казани по платной автодороге М-12 «Восток». Трасса протяженностью 810 километров проходит по территории пяти регионов страны. Из Москвы до Казани можно теперь доехать за 6,5 часов при разрешенной скорости 110 км/ч.Читать далее
-
21.12.2023, 11:18
Новый аккумулятор умер за одну ночь: главные причины
Многие автомобилисты стараются поменять перед наступлением морозов старый аккумулятор на новый, но иногда даже свежая батарея может подвести утром при попытке завести мотор.Читать далее
-
10.12.2023, 18:32
На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz
Серьезная авария произошла в воскресенье, 10 декабря, в Абинском районе Краснодарского края. По неустановленным причинам МАN с полуприцепом вынесло на встречную полосу.Читать далее
-
12.10.2023, 08:00
Самые надежные 15-летние автомобили и сколько они сейчас стоят
В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать интересным выбором.Читать далее
-
23.06.2021, 00:01
Краш-тест популярного в России Hyundai Getz: что стало с 18-летним автомобилем после лобового столкновения
Миниатюрные хэтчбеки Hyundai Getz выпускали с 2002 по 2011 год. Благодаря выгодной цене и неприхотливому характеру автомобиль и сегодня пользуется любовью российских автовладельцев.Читать далее
-
18.09.2020, 09:51
Hyundai вернула к жизни Getz и Accent
Компания Hyundai начала продажи компактного хэтчбека Getz и седана Accent. Автомобили с такими именами появятся только на рынке Колумбии, в других странах Южной Америки они фигурируют под лаконичным индексом HB20.Читать далее
-
21.12.2023, 13:31
Депутатов, отказавшихся пересесть на отечественные машины, оставят без бензина: новость оказалась фейком
Накануне в ряде СМИ прошла информация, что депутатам Госдумы, которые не поменяют свои иномарки на автомобили российского производства, не будут оплачивать бензин. Журналисты ссылались на слова Яны Лантратовой, но она заявила, что ничего про бензин не говорила.Читать далее
-
21.12.2023, 12:01
Движение по трассе М-12 запустили до Казани: сколько стоит проезд?
21 декабря 2023 года торжественно открыли сквозное движение от Москвы до Казани по платной автодороге М-12 «Восток». Трасса протяженностью 810 километров проходит по территории пяти регионов страны. Из Москвы до Казани можно теперь доехать за 6,5 часов при разрешенной скорости 110 км/ч.Читать далее
-
21.12.2023, 11:18
Новый аккумулятор умер за одну ночь: главные причины
Многие автомобилисты стараются поменять перед наступлением морозов старый аккумулятор на новый, но иногда даже свежая батарея может подвести утром при попытке завести мотор.Читать далее
- 775 000 РHyundai Getz 2009 в Москве
- 615 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 598 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 445 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
- 630 000 РHyundai Getz 2007 в Зеленограде
- 395 000 РHyundai Getz 2008 в Москве
- 619 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
- 599 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
- 799 000 РHyundai Getz 2009 в Москве
- 399 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий