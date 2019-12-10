10 декабря 2019, 00:01
Эксперт сомневается, что электронные договоры купли-продажи автомобилей избавят от мошенничества
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Идея электронных договоров купли-продажи, которую разрабатывают Минкомсвязи и МВД России, уже вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, новая услуга упростит процесс оформления сделки и избавит от технических ошибок при заполнении документов. С другой, процедура открывает перед мошенниками новые возможности.
Фото: Минкомсвязь России
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Новая электронная услуга отчасти призвана облегчить процедуру оформления договора купли-продажи (ДКП), а также помочь бороться с мошенниками в этой сфере. Однако, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, появление в России электронной формы ДКП существенно не изменит ситуацию на отечественном авторынке. Обходные пути всегда найдутся, сообщил он в интервью порталу Nation News. В качестве примера он привел ситуацию в каршеринге, где победить фейковые аккаунты не удается до сих пор.
Введение электронных договоров не избавит от преступных махинаций, ведь составление электронного ДКП останется альтернативой традиционному бумажному договору. Загонять всех в обязательном порядке в электронную форму никто не планирует. Но электронный документооборот упорядочит получение штрафов. Сейчас закон позволяет перерегистрировать автомобиль в течение 10 дней после продажи, и нередко штрафы за нарушения нового владельца продолжают выписывать на имя прежнего хозяина машины. Электронный вариант купли-продажи автоматически перенаправит штрафы новому владельцу.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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