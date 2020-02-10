10 февраля 2020, 00:01
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили из-за коронавируса
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Карантин, объявленный в Китае после вспышки коронавируса, привел к вынужденному простою многих местных предприятий. Но от поставок комплектующих из Поднебесной зависят производители по всему миру. Теперь они вынуждены искать альтернативных поставщиков.
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Как пояснил в интервью изданию Nation News автоэксперт и радиоведущий Сергей Асланян, вспышка коронавируса в Китае отразится на многих производителях. Но степень влияния кризиса будет отличаться от одного региона к другому. Например, российская Hyundai Creta, несмотря на высокую степень локализации, делается из китайских комплектующих. Пока на петербургском предприятии нет недостатка в запчастях. Но если карантин на заводах КНР продлится дольше, производство может застопориться.
Кроме того, автомобили неизбежно подорожают. Но цены, по мнению эксперта, вырастут не столько из-за коронавируса, сколько из-за текущих процессов в российской экономике. Автомобили дорожали и в 2018-м, и в 2019-м годах. При этом ни чумы, ни холеры, ни войны не было. Сейчас появился удобный повод в виде коронавируса, которым можно оправдать очередное повышение цен. Напрямую к этому предпосылок нет. Ситуация не настолько трагичная.
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