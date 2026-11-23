Чем новые бренды концерна Chery отличаются друг от друга кроме шильдиков и дизайна

Новые шильдики Chery не всегда означают другую машину. Эксперт портала Китайские автомобили Кирилл Милешкин связывает дробление марок с ростом расходов. Тесты оставили вопросы к рулю и динамике. Он советует оценивать реальные изменения техники.

Новые шильдики Chery не всегда означают другую машину. Эксперт портала Китайские автомобили Кирилл Милешкин связывает дробление марок с ростом расходов. Тесты оставили вопросы к рулю и динамике. Он советует оценивать реальные изменения техники.

В разборе стратегии Chery редактор проекта «Китайские автомобили» Кирилл Милешкин указывает на сходство моделей под разными эмблемами. Среди них Jetour и Jaecoo; отдельное место занимает Exeed, а новым направлением стал Lepas. По оценке Милешкина, покупатель не получает полноценного выбора, если изменения ограничиваются дизайном. Международный портфель Chery включает и марки Omoda с iCAUR: на зарубежных рынках компания продвигает сразу несколько брендов и продуктовых направлений.

У европейских концернов различия между марками обычно заметны в позиционировании. В Volkswagen Group практичность стала основой образа Skoda. Audi связывают с премиальностью и технологиями, тогда как SEAT продвигает спортивный стиль. У брендов Chery границы, считает Милешкин, размыты: покупатель может получить знакомую машину с минимально измененным обликом. В Chery Australia пересечение модельных рядов считают частью горизонтальной стратегии, а не строгой лестницей от массовой марки к премиальной. Операционный директор Chery Australia Лукас Харрис объяснял, что компания предпочитает конкуренцию между своими брендами уходу клиента к внешнему сопернику.

Около 80% покупателей Lepas могут быть новыми для этой марки. Аналогичную долю новых клиентов ожидали для Omoda, Jaecoo и Chery. Покупателю всё равно необходимо сравнивать конкретные модели и их оснащение, а не только названия марок.

Производитель заявляет о новых платформах и модернизированных турбомоторах объемом 1,5 литра с увеличенным крутящим моментом. Однако тесты, описанные в материале, не подтверждают заметного прогресса в управляемости. Рулевое усилие может ощущаться ступенчатым, что мешает комфортному движению по трассе.

Есть вопросы и к оформлению. Обещанный молодежный и элегантный дизайн, по оценке эксперта, часто соседствует с темными интерьерами без оригинальных решений. Маленькие колеса нарушают пропорции кузова. Jaecoo он выделяет отдельно: марка получила узнаваемый облик в стиле Range Rover. Другие модели, по его мнению, часто выглядят безлико и не имеют ярких преимуществ даже внутри концерна.

Разветвление модельного ряда требует расходов: деньги уходят на разработку и сертификацию, отдельно на продвижение. Милешкин считает, что эти затраты итог включаются в цену автомобиля. Chery отдельно продвигает марки и готовит для них зарубежные продуктовые предложения. Например, на Ближнем Востоке Lepas представили как самостоятельный премиальный электрифицированный бренд, а одной из ключевых моделей запуска стал L8 PHEV. Для региона также заявлен план вывести в течение двух лет шесть моделей Lepas классов от A до D с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками, как сообщает ChinaEVHome. Покупатель рискует заплатить за новую эмблему и маркетинговое позиционирование, не получив заметного улучшения техники. Под вопросом остаются надежность и материалы отделки.

При выборе кроссовера эксперт советует внимательно сравнивать сами автомобили, а не ориентироваться на новое название или приставку Plus. Под ними может скрываться давно знакомая модель с прежними техническими недостатками.