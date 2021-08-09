Эксперт: таксисты должны сдавать тесты на знание города
Фото: И. Братуха
Огромное количество таксистов до сих пор ездят без полиса ОСАГО, и это плохо с той точки зрения, что в случае возникновения аварийной ситуации по вине ТС без страхового полиса пострадавшая сторона не сможет получить возмещение убытков.
Игорь Иванов, зам. генерального директора СК «РЕСО-Гарантия», говорит, что оценка и усовершенствование системы подготовки и допуска водителей такси к работе, а также снижение уровня аварийности – это вопрос не к страховщикам, а к законодателям и госрегулятору этой отрасли, агрегаторам такси и владельцам автопарков, специалистам в области подготовки водителей.
Мнение г-на Иванова следующее: необходим более жесткий контроль допуска к управлению автомобилем. То есть допускать к работе в такси следует лишь опытных водителей, причем с подтвержденным стажем, а не только на основании даты выдачи прав. Также, по его мнению, надо обязать таксистов регулярно сдавать тесты, подтверждающие профпригодность, в том числе на знание города, где они ездят, и знание языка, если таксист приехал из другого государства.
Необходимая мера, считает Игорь Иванов, тестирование водителей на знание Правил дорожного движения. Хочешь работать таксистом? Сначала получи соответствующий сертификат и только после этого садись за руль такси и бери ответственность за пассажиров.
Если речь идет о парках юридических лиц, то здесь, по твердому убеждению эксперта, необходима обязательная медицинская проверка водителя перед выездом и ограничение по времени нахождения за рулем. Если это частный таксист, то возможно стоит ввести требование к оборудованию ТС тахографами или другими подобными устройствами и блокировать доступ к заказам по истечении определенного времени. Важную роль здесь должны играть агрегаторы, получающие неплохие комиссионные, которые оплачиваются из заработка таксистов. По этой причине водители идут на значительные переработки и, естественно, сильно устают.
«Безусловно, нужно вводить определенные ограничения по выплатам страхового возмещения, например, франшизу, считает Игорь Иванов. - Это будет дополнительно стимулировать водителей к более аккуратному вождению и приведет к снижению выплат, а значит, уменьшению убыточности страхования такси для страховых компаний, и предупредит дальнейшее повышение стоимости полисов ОСАГО для таксистов».
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