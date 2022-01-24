24 января 2022, 12:23
Эксперт уверен, что цены на новые автомобили не будут расти в 2022 году: и вот почему
Инфляция, дефицит микросхем и остановки конвейеров привели к стремительному росту цен на новые автомобили в России в прошлом году. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин уверен, что в 2022-м продолжения истории можно не опасаться.
Дарья Климова Фото: iStock
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К концу года ситуация в автопроме должна войти в прежнее русло. Если раньше большая часть чипов и полупроводников производилась в Китае, то сейчас началось строительство новых заводов в США и Европе. Как только на рынке станет больше микросхем, сборка автомобилей восстановится в полном объеме, и цены пойдут вниз. Предложение вновь превысит спрос, дилеры начнут привлекать клиентов скидками и подарками.
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