24 октября 2019, 00:32
Эксперт уверен, что каршеринговые машины найдут своих покупателей
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В начале недели каршеринг-сервис YouDrive выставил на продажу первую партию из 80 автомобилей, отработавших в аренде три года. Эксперт уверен, если цена будет низкой, автомобили купят несмотря на техническое состояние и трудную судьбу.
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Автоэксперт Вячеслав Субботин сообщил в интервью изданию, что продажа каршеринговых машин была лишь вопросом времени. Срок эксплуатации автомобиля в каршеринге не может превышать трех лет, а затем надо с ними что-то делать. Самое простое – продать, предложив потенциальным покупателям интересную цену.
По мнению Вячеслава Субботина, каршеринговые автомобили будут востребованы. Тренд на товары, бывшие в употреблении, существует в России примерно с 2009 года. Вторичный рынок автомобилей – не исключение. «Если эти машины будут отдавать довольно дешево, то их будут разбирать. Клиентов не будет смущать, что эти машины каршеринговые. Их вообще ничего не будет смущать», - уверен автоэксперт.
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Комментарии пользователей
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