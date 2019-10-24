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24 октября 2019, 00:32

Эксперт уверен, что каршеринговые машины найдут своих покупателей

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В начале недели каршеринг-сервис YouDrive выставил на продажу первую партию из 80 автомобилей, отработавших в аренде три года. Эксперт уверен, если цена будет низкой, автомобили купят несмотря на техническое состояние и трудную судьбу.
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Глава YouDrive Борис Голиков пообещал, что цена каршеринговых «Смартов» будет ниже среднерыночной. По данным портала Nation News, автомобили стоят 450 тысяч рублей или примерно на 100 тысяч дешевле, чем в среднем по вторичному рынку.

Автоэксперт Вячеслав Субботин сообщил в интервью изданию, что продажа каршеринговых машин была лишь вопросом времени. Срок эксплуатации автомобиля в каршеринге не может превышать трех лет, а затем надо с ними что-то делать. Самое простое – продать, предложив потенциальным покупателям интересную цену. 

По мнению Вячеслава Субботина, каршеринговые автомобили будут востребованы. Тренд на товары, бывшие в употреблении, существует в России примерно с 2009 года. Вторичный рынок автомобилей – не исключение. «Если эти машины будут отдавать довольно дешево, то их будут разбирать. Клиентов не будет смущать, что эти машины каршеринговые. Их вообще ничего не будет смущать», - уверен автоэксперт.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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Привет, треснул корпус двигателя, скажите где реально можно отремонтировать или купить двигатель на смарт роадстер 2003г. Желательно по разумной цене.
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Эксперт уверен, что каршеринговые машины найдут своих покупателей
{{material_127896}}Глава YouDrive Борис Голиков пообещал, что цена каршеринговых «Смартов» будет ниже среднерыночной. По данным портала Nation News, автомобили стоят 450 тысяч рублей или примерно на 100 тысяч дешевле, чем в среднем по вторичному рынку.Автоэксперт Вячеслав Субботин сообщил в интервью изданию, что продажа каршеринговых машин была лишь вопросом времени. Срок эксплуатации автомобиля в каршеринге не может превышать трех лет, а затем надо с ними что-то делать. Самое простое – продать, предложив потенциальным покупателям интересную цену. По мнению Вячеслава Субботина, каршеринговые автомобили будут востребованы. Тренд на товары, бывшие в употреблении, существует в России примерно с 2009 года. Вторичный рынок автомобилей – не исключение. «Если эти машины будут отдавать довольно дешево, то их будут разбирать. Клиентов не будет смущать, что эти машины каршеринговые. Их вообще ничего не будет смущать», - уверен автоэксперт.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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