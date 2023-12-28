Эксперт встал на защиту робота, напавшего на инженера Tesla

Ранее мы писали Hyundai и Samsung натравят друг на друга роботизированных собак Собаки-роботы – важный шаг в развитии робототехники и в создании человекоподобных роботов, которые на сегодняшний ... Читать далее

Британская газета Daily Mail рассказала о шокирующем инциденте двухлетней давности – «жестоком и кровавом сбое» на гигафабрике Tesla в Техасе, где в 2021 году инженер подвергся нападению робота-грузчика, предназначенного для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Машина схватила человека своей клешней. Тот получил открытую рану, а робот продолжил по инерции двигаться и испачкал кровью все помещение.

Эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров пояснил в интервью РИА Новости, что причиной трагедии стало банальное несоблюдение сотрудниками техники безопасности. Упомянутый робот – всего лишь автоматизированный манипулятор, предназначенный для перемещения тяжелых отливок. Он не может быть обвешан камерами и лидарами со всех сторон, чтобы фиксировать появление у него на пути человека. Передвижения людей по таким производствам жестко регламентируются.

Ни о каком восстании машин речи пока не идет. Для этого необходимо, чтобы искусственный интеллект осознал себя как личность. Технологии, способные к эмпатии и творческому мышлению, могут появиться не ранее 2050 года.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах