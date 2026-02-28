Что ждет российский авторынок: немецкое качество против китайской цифровизации

28 февраля 2026, 11:57
Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии
Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии
Немецкие автогиганты BMW, Mercedes и Volkswagen могут лишиться привычных позиций уже к 2030 году. Почему азиатские бренды опережают Европу, и что это значит для российских водителей - объясняют эксперты. Неожиданные детали и прогнозы.
Для российских автолюбителей перемены в европейском автопроме — это не просто новости. От того, как меняется расстановка сил между крупными брендами, напрямую зависят выбор моделей, цены на новые автомобили и даже доступность сервисных услуг в России. Сегодня немецкие гиганты BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen впервые оказались в положении догоняющих под угрозой потери лидерства. Причина — стремительный рост азиатских производителей, которые активно внедряют цифровые технологии, электромобили и системы автономного управления.
Как сообщает «Российская газета», президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в эфире программы Карен Миосга заявил: «По мере развития технологий привычная структура бизнеса в немецких автоконцернах исчезнет». Эксперты уверены: это не просто громкие слова. Доцент Финансового университета Евгений Сумароков отмечает, что отказ Германии от сотрудничества с Россией стал одним из факторов, ослабивших позиции ведущих брендов. Закрытие заводов в России лишило концерны не только доходов, но и важного рынка сбыта. Санкции в отношении российских энергоносителей привели к росту затрат на производство и логистику, а проблемы с поставками палладия и никеля из России осложнили выпуск современных катализаторов и аккумуляторов для электромобилей.
Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов считает, что немецкий автопром переживает самый тяжелый кризис за последние годы. По его словам, за первые девять месяцев 2025 года прибыль лидеров концернов упала почти на 40%. Причина — переоценка перспектив электромобилей и огромные инвестиции в «зеленые» технологии, которые пока не приносят ожидаемой отдачи. Китайские производители, напротив, быстро внедряют искусственный интеллект, современные программные решения и создают целые экосистемы вокруг своих автомобилей. Благодаря дешевым энергоресурсам, низкой стоимости труда и локализации производства они могут предлагать более доступные и технологичные машины.
Директор по связям с общественностью компании «Умный Дом Insyte» Дарья Торбеева отмечает: немецкие бренды пока спасают тесные связи с китайскими концернами, но это временная мера. Китайцы не только доминируют на внутреннем рынке, но и активно строят заводы в Европе. Яркий пример — запуск производства BYD в Венгрии, что позволяет обойти европейские пошлины и укрепить позиции китайских марок на континенте.
Генеральный директор PR-партнер Инна Алексеева подчеркивает, что лидеры мировых марок — инженерное совершенство, управляемость и статус — перестали соответствовать актуальным запросам. В эпоху цифровизации на первый план выходят программное обеспечение, онлайн-сервисы и удобство для пользователя. Китайские компании активно используют прямые продажи через интернет и маркетплейсы, что позволяет им быстрее реагировать на запросы покупателей и снижать затраты.
Исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс» Александр Ревский считает, что классическая бизнес-модель немецкой «большой тройки» испытывает сильнейшее давление. Китайские производители быстрее внедряют цифровые услуги, экологически чистые технологии и современные системы помощи водителю. Немецкие концерны, привыкшие делать ставку на двигатель внутреннего сгорания, вынуждены срочно перестраиваться. Дополнительную сложность представляют высокие производственные затраты, зависимость от глобальных цепочек поставок и жесткие экологические требования ЕС.
В то же время, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, речь не идет о полном исчезновении европейских брендов. BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не уйдут с рынка, но вынуждены полностью менять подход к бизнесу. Их прежние сильные стороны — качество сборки и инженерная школа — уже не дают былого преимущества. Покупатели все чаще выбирают автомобили с учетом цифровизации, емкости аккумуляторов и набора сервисных услуг, а в этих аспектах азиатские компании ушли далеко вперед.
Такого же мнения придерживается доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Он уверен: успех автогигантов теперь зависит от того, насколько быстро они смогут адаптировать цифровые технологии и стать более открытыми к инновациям. Лидером мирового рынка пока остается Toyota, однако наибольший рост демонстрируют именно китайские бренды.
Стоит отметить, что перемены в мировой автоиндустрии уже отражаются и в российских реалиях. Например, недавний анализ показал, что в 2026 году в России ожидается рост цен на техническое обслуживание и шиномонтаж. Это связано не только с инфляцией, но и с изменениями в цепочках поставок, что показывает исследование о подорожании сервисных услуг весной 2026 года .
Таким образом, немецкие автогиганты столкнулись с ситуацией, где прежние правила игры перестали работать. Перед ними стоит выбор: либо срочно адаптироваться к новым реалиям, либо уступить лидерство более гибким и технологичным азиатским конкурентам. Что касается российских автомобилистов, то для них доступность сервисов, стоимость и выбор машин будут напрямую зависеть от того, насколько быстро немецкие бренды смогут перестроиться под новые требования рынка.
Похожие материалы БМВ, Фольксваген, Бид, Тойота
-
28.02.2026, 14:21
Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio по техническим параметрам, стоимости и отзывам владельцев поможет понять, какой седан предпочтительнее для российских дорог. В материале - нюансы эксплуатации, реальные оценки и неожиданные детали.Читать далее
-
28.02.2026, 13:42
Беспилотные eVTOL для доставки грузов: MightyFly привлекла крупные инвестиции
Американский стартап MightyFly, разрабатывающий уникальный гибридный eVTOL для грузоперевозок, привлек дополнительные 10 миллионов долларов инвестиций. Это событие может изменить рынок логистики и ускорить внедрение автономных воздушных перевозок. Эксперты отмечают, что проект уже считается одним из самых перспективных в своей сфере.Читать далее
-
28.02.2026, 11:26
Ford готовит пять новых моделей до 2030 года: возвращение Falcon и другие сюрпризы
Ford анонсировал выпуск пяти новых автомобилей до 2030 года, включая электрический пикап и совершенно новые имена в линейке. Виртуальные концепты уже вызывают споры среди поклонников марки. Почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 11:05
Редкий Maserati Ghibli S Nerissimo ушел с молотка дешевле новой Toyota Corolla
На онлайн-аукционе в США Maserati Ghibli S Nerissimo 2017 года продан всего за 20 тысяч долларов - это ниже стоимости новой Toyota Corolla. Разбираемся, чем уникален этот экземпляр, и почему такие предложения появляются все чаще.Читать далее
-
28.02.2026, 09:20
Kia готовит новый электрокар EV1: первые подробности о возможной новинке
Kia рассматривает выпуск компактного электромобиля EV1 для городских условий. В сети уже появились реалистичные рендеры, а эксперты обсуждают перспективы модели на фоне растущего спроса на доступные электрокары. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 08:26
Эксклюзивный BMW 8 X Jeff Koons потерял почти 220 тысяч долларов за три года — в чем причина
Ограниченная серия BMW 8 X Jeff Koons, созданная совместно с известным художником, за три года и 80 километров пробега потеряла в цене почти две трети стоимости. Почему коллекционные автомобили иногда становятся невыгодной инвестицией - разбираемся на примере этого необычного купе.Читать далее
-
28.02.2026, 08:01
Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов
Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.Читать далее
-
28.02.2026, 07:41
Почему Tesla возвращается к кнопкам и ручкам: дизайн против безопасности
Tesla долгое время считалась символом технологического прогресса в автоиндустрии, делая ставку на сенсорные экраны. Однако спустя годы эксперты и владельцы все чаще говорят о необходимости вернуть физические кнопки и ручки. Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 07:14
Как исчезла марка Daewoo: причины провала и последствия для автопрома
Марка Daewoo когда-то считалась символом корейского автопрома, но к 2011 году оказалась на грани исчезновения. Почему General Motors приняла решение отказаться от этого бренда и как это повлияло на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 06:51
Самые необычные и дорогие опции для авто: что предлагают Bentley и Rolls-Royce
Люксовые бренды продолжают удивлять не только ценами, но и фантазией в создании аксессуаров для авто. В подборке - самые дорогие и странные опции, которые доступны лишь избранным. Почему такие детали становятся трендом - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Фольксваген, Бид, Тойота
-
28.02.2026, 14:21
Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio по техническим параметрам, стоимости и отзывам владельцев поможет понять, какой седан предпочтительнее для российских дорог. В материале - нюансы эксплуатации, реальные оценки и неожиданные детали.Читать далее
-
28.02.2026, 13:42
Беспилотные eVTOL для доставки грузов: MightyFly привлекла крупные инвестиции
Американский стартап MightyFly, разрабатывающий уникальный гибридный eVTOL для грузоперевозок, привлек дополнительные 10 миллионов долларов инвестиций. Это событие может изменить рынок логистики и ускорить внедрение автономных воздушных перевозок. Эксперты отмечают, что проект уже считается одним из самых перспективных в своей сфере.Читать далее
-
28.02.2026, 11:26
Ford готовит пять новых моделей до 2030 года: возвращение Falcon и другие сюрпризы
Ford анонсировал выпуск пяти новых автомобилей до 2030 года, включая электрический пикап и совершенно новые имена в линейке. Виртуальные концепты уже вызывают споры среди поклонников марки. Почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 11:05
Редкий Maserati Ghibli S Nerissimo ушел с молотка дешевле новой Toyota Corolla
На онлайн-аукционе в США Maserati Ghibli S Nerissimo 2017 года продан всего за 20 тысяч долларов - это ниже стоимости новой Toyota Corolla. Разбираемся, чем уникален этот экземпляр, и почему такие предложения появляются все чаще.Читать далее
-
28.02.2026, 09:20
Kia готовит новый электрокар EV1: первые подробности о возможной новинке
Kia рассматривает выпуск компактного электромобиля EV1 для городских условий. В сети уже появились реалистичные рендеры, а эксперты обсуждают перспективы модели на фоне растущего спроса на доступные электрокары. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 08:26
Эксклюзивный BMW 8 X Jeff Koons потерял почти 220 тысяч долларов за три года — в чем причина
Ограниченная серия BMW 8 X Jeff Koons, созданная совместно с известным художником, за три года и 80 километров пробега потеряла в цене почти две трети стоимости. Почему коллекционные автомобили иногда становятся невыгодной инвестицией - разбираемся на примере этого необычного купе.Читать далее
-
28.02.2026, 08:01
Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов
Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.Читать далее
-
28.02.2026, 07:41
Почему Tesla возвращается к кнопкам и ручкам: дизайн против безопасности
Tesla долгое время считалась символом технологического прогресса в автоиндустрии, делая ставку на сенсорные экраны. Однако спустя годы эксперты и владельцы все чаще говорят о необходимости вернуть физические кнопки и ручки. Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 07:14
Как исчезла марка Daewoo: причины провала и последствия для автопрома
Марка Daewoo когда-то считалась символом корейского автопрома, но к 2011 году оказалась на грани исчезновения. Почему General Motors приняла решение отказаться от этого бренда и как это повлияло на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 06:51
Самые необычные и дорогие опции для авто: что предлагают Bentley и Rolls-Royce
Люксовые бренды продолжают удивлять не только ценами, но и фантазией в создании аксессуаров для авто. В подборке - самые дорогие и странные опции, которые доступны лишь избранным. Почему такие детали становятся трендом - в нашем материале.Читать далее