Что ждет российский авторынок: немецкое качество против китайской цифровизации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 февраля 2026, 11:57

Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии

Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии

Что ждет российский авторынок: немецкое качество против китайской цифровизации

Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии

Немецкие автогиганты BMW, Mercedes и Volkswagen могут лишиться привычных позиций уже к 2030 году. Почему азиатские бренды опережают Европу, и что это значит для российских водителей - объясняют эксперты. Неожиданные детали и прогнозы.

Немецкие автогиганты BMW, Mercedes и Volkswagen могут лишиться привычных позиций уже к 2030 году. Почему азиатские бренды опережают Европу, и что это значит для российских водителей - объясняют эксперты. Неожиданные детали и прогнозы.

Для российских автолюбителей перемены в европейском автопроме — это не просто новости. От того, как меняется расстановка сил между крупными брендами, напрямую зависят выбор моделей, цены на новые автомобили и даже доступность сервисных услуг в России. Сегодня немецкие гиганты BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen впервые оказались в положении догоняющих под угрозой потери лидерства. Причина — стремительный рост азиатских производителей, которые активно внедряют цифровые технологии, электромобили и системы автономного управления.

Как сообщает «Российская газета», президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в эфире программы Карен Миосга заявил: «По мере развития технологий привычная структура бизнеса в немецких автоконцернах исчезнет». Эксперты уверены: это не просто громкие слова. Доцент Финансового университета Евгений Сумароков отмечает, что отказ Германии от сотрудничества с Россией стал одним из факторов, ослабивших позиции ведущих брендов. Закрытие заводов в России лишило концерны не только доходов, но и важного рынка сбыта. Санкции в отношении российских энергоносителей привели к росту затрат на производство и логистику, а проблемы с поставками палладия и никеля из России осложнили выпуск современных катализаторов и аккумуляторов для электромобилей.

Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов считает, что немецкий автопром переживает самый тяжелый кризис за последние годы. По его словам, за первые девять месяцев 2025 года прибыль лидеров концернов упала почти на 40%. Причина — переоценка перспектив электромобилей и огромные инвестиции в «зеленые» технологии, которые пока не приносят ожидаемой отдачи. Китайские производители, напротив, быстро внедряют искусственный интеллект, современные программные решения и создают целые экосистемы вокруг своих автомобилей. Благодаря дешевым энергоресурсам, низкой стоимости труда и локализации производства они могут предлагать более доступные и технологичные машины.

Директор по связям с общественностью компании «Умный Дом Insyte» Дарья Торбеева отмечает: немецкие бренды пока спасают тесные связи с китайскими концернами, но это временная мера. Китайцы не только доминируют на внутреннем рынке, но и активно строят заводы в Европе. Яркий пример — запуск производства BYD в Венгрии, что позволяет обойти европейские пошлины и укрепить позиции китайских марок на континенте.

Генеральный директор PR-партнер Инна Алексеева подчеркивает, что лидеры мировых марок — инженерное совершенство, управляемость и статус — перестали соответствовать актуальным запросам. В эпоху цифровизации на первый план выходят программное обеспечение, онлайн-сервисы и удобство для пользователя. Китайские компании активно используют прямые продажи через интернет и маркетплейсы, что позволяет им быстрее реагировать на запросы покупателей и снижать затраты.

Исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс» Александр Ревский считает, что классическая бизнес-модель немецкой «большой тройки» испытывает сильнейшее давление. Китайские производители быстрее внедряют цифровые услуги, экологически чистые технологии и современные системы помощи водителю. Немецкие концерны, привыкшие делать ставку на двигатель внутреннего сгорания, вынуждены срочно перестраиваться. Дополнительную сложность представляют высокие производственные затраты, зависимость от глобальных цепочек поставок и жесткие экологические требования ЕС.

В то же время, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, речь не идет о полном исчезновении европейских брендов. BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не уйдут с рынка, но вынуждены полностью менять подход к бизнесу. Их прежние сильные стороны — качество сборки и инженерная школа — уже не дают былого преимущества. Покупатели все чаще выбирают автомобили с учетом цифровизации, емкости аккумуляторов и набора сервисных услуг, а в этих аспектах азиатские компании ушли далеко вперед.

Такого же мнения придерживается доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Он уверен: успех автогигантов теперь зависит от того, насколько быстро они смогут адаптировать цифровые технологии и стать более открытыми к инновациям. Лидером мирового рынка пока остается Toyota, однако наибольший рост демонстрируют именно китайские бренды.

Стоит отметить, что перемены в мировой автоиндустрии уже отражаются и в российских реалиях. Например, недавний анализ показал, что в 2026 году в России ожидается рост цен на техническое обслуживание и шиномонтаж. Это связано не только с инфляцией, но и с изменениями в цепочках поставок, что показывает исследование о подорожании сервисных услуг весной 2026 года .

Таким образом, немецкие автогиганты столкнулись с ситуацией, где прежние правила игры перестали работать. Перед ними стоит выбор: либо срочно адаптироваться к новым реалиям, либо уступить лидерство более гибким и технологичным азиатским конкурентам. Что касается российских автомобилистов, то для них доступность сервисов, стоимость и выбор машин будут напрямую зависеть от того, насколько быстро немецкие бренды смогут перестроиться под новые требования рынка.

Упомянутые марки: BMW, Volkswagen, BYD, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Фольксваген, Бид, Тойота

Похожие материалы БМВ, Фольксваген, Бид, Тойота

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Краснодар Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться