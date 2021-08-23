Эксперты ГИБДД назвали 11 способов осложнить угонщикам жизнь
Следует не забывать закрывать двери, окна, багажник и капот. Не оставлять на видном месте вещи и сумки, а документы, деньги и ценности всегда забирать с собой. На долгое время не следует парковать машину в неосвещенных и безлюдных местах. Оставлять автомобиль на ночь надо в хорошо освещенном месте, а лучше – на охраняемой стоянке. Обязательно надо установить противоугонное устройство: механическое, электронное или электромеханическое. Не лишним будет нанести скрытую маркировку в виде знаков и символов на основные агрегаты и механизмы автомобиля (кузов, двигатель).
Если автомобиль останавливают незнакомые люди, не стоит выключать зажигание и открывать двери. Любой вопрос можно решить через приоткрытое окно, а при малейшем подозрении – быстро уехать. Подвозить незнакомых пассажиров лучше на переднем сидении.
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