9 декабря 2017, 13:17

Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года

Страховой институт дорожной безопасности США (Insurance Institute for Highway Safety) составил список из 15 автомобилей 2018 года, заслуживших максимальную оценку за обеспечение безопасности пассажиров. При этом в 2017 году институт ужесточил требования для получения максимальной оценки Top Safety Pick+, введя оценку фар и безопасности пассажира при фронтальном ударе с малым перекрытием с его стороны.
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  Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года KIA Soul, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Subaru Impreza, Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru WRX, BMW 5, Hyundai Genesis, Mercedes Benz E-класс, Mercedes Benz GLC Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года KIA Soul, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Subaru Impreza, Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru WRX, BMW 5, Hyundai Genesis, Mercedes Benz E-класс, Mercedes Benz GLC Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года KIA Soul, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Subaru Impreza, Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru WRX, BMW 5, Hyundai Genesis, Mercedes Benz E-класс, Mercedes Benz GLC Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года KIA Soul, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Subaru Impreza, Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru WRX, BMW 5, Hyundai Genesis, Mercedes Benz E-класс, Mercedes Benz GLC Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года
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Доминантами рейтинга стали немецкие, корейские и японские авто. Среди них лидируют Kia Soul, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry и несколько моделей Subaru: Impreza, Legacy, Outback и WRX.

В премиум-сегменте максимальные баллы получили BMW 5 Series, Genesis G80 и G90, а также Mercedes-Benz E-Class и GLC-Class. Единственным «американцем», получившим высшие результаты, стал седан Lincoln Continental.

Среди автомобилей, не дотянувшихся до «пятерки с плюсом», но показавших достойный результат: Mazda3, Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Из более дорогих моделей – Audi A4, BMW 3 Series и Alfa Romeo Giulia.

В список самых безопасных кроссоверов вошли: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Чуть мненее выдающиеся результаты продемонстрировали: Volvo XC60, Lexus RX, Honda Pilot и Subaru Forester с Toyota RAV4.
Новинки и концепт кары Киа, Хендай, Тойота, Субару, БМВ, Мерседес Бенц, Мерседес Соул, Санта Фе, Камри, Импреза, Легаси, Аутбек, ВРХ, 5, Генезис, Дженесис, Е класс, 190, 220, 320, ГЛЦ, ГЛС

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Отзывы по теме
Форум KIA Soul
| Прошу совет. Месяц назад купил машину kia soul. С самого начала скрипели тормоза. Подъеха в автосервис где покупала на Непокор. Они сказали что так и должно быть мол у вас автомат. это нормально. скрип так и не прошел. причем конкретный скрип. А вчера вечером отвезла им свою машину что бы шины поменяли ...
alex
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Форум Toyota Camry
| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти дело ...
Михаил Степанов
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Эксперты IIHS составили список 15-ти самых безопасных авто 2018 года
{{material_119988}}Доминантами рейтинга стали немецкие, корейские и японские авто. Среди них лидируют Kia Soul, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry и несколько моделей Subaru: Impreza, Legacy, Outback и WRX.В премиум-сегменте максимальные баллы получили BMW 5 Series, Genesis G80 и G90, а также Mercedes-Benz E-Class и GLC-Class. Единственным «американцем», получившим высшие результаты, стал седан Lincoln Continental.Среди автомобилей, не дотянувшихся до «пятерки с плюсом», но показавших достойный результат: Mazda3, Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Из более дорогих моделей – Audi A4, BMW 3 Series и Alfa Romeo Giulia.В список самых безопасных кроссоверов вошли: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Чуть мненее выдающиеся результаты продемонстрировали: Volvo XC60, Lexus RX, Honda Pilot и Subaru Forester с Toyota RAV4.
2017-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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