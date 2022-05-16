Эксперты МВД составили портрет пьяного водителя
Большинство любителей выпить за рулем имеют среднее или среднее специальное образование. При этом почти в 75% случаев такие водители уже привлекались к ответственности за нарушение ПДД, в 44% – к уголовной ответственности, а 40% – ранее были лишены прав. В 2021 году не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием нетрезвого водителя с ученой степенью.
Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает. Каждый пятый занят в сфере торговли и услуг (21%). «Пьяные» аварии чаще всего совершаются на легковых машинах (83%), 13% приходится на мототранспорт, 4% – на остальные категории транспортных средств. В 2021 году в авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, погибли 3 445 человек.
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