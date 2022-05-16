Эксперты МВД составили портрет пьяного водителя

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Чаще всего участниками «пьяных» ДТП в 2021 году становились мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые ранее уже привлекались к административной ответственности. Как пишет ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор МВД, в 9 из 10 аварий с участием нетрезвых водителей за рулем находились мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил от 30 до 39 лет.

Большинство любителей выпить за рулем имеют среднее или среднее специальное образование. При этом почти в 75% случаев такие водители уже привлекались к ответственности за нарушение ПДД, в 44% – к уголовной ответственности, а 40% – ранее были лишены прав. В 2021 году не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием нетрезвого водителя с ученой степенью.

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает. Каждый пятый занят в сфере торговли и услуг (21%). «Пьяные» аварии чаще всего совершаются на легковых машинах (83%), 13% приходится на мототранспорт, 4% – на остальные категории транспортных средств. В 2021 году в авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, погибли 3 445 человек.

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