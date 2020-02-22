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22 февраля 2020, 16:42

Эксперты напомнили о безопасности детей в автопутешествиях

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В большинстве стран существуют строгие требования к безопасности ребенка в автомобиле. В России при перевозке детей до 12 лет обязательно использовать детские кресла или специальные удерживающие устройства.
Эксперты напомнили о безопасности детей в автопутешествиях

 

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Редакция портала speedme.ru решила напомнить о ключевых особенностях использования детских автомобильных кресел. Перевозить детей до 7 лет без детских кресел или бустеров в нашей стране нельзя. При покупке важно подобрать кресло с учетом роста и веса малыша, а также продумать, как именно оно будет установлено в вашем автомобиле.

Конструкция некоторых автомобилей такова, что детское кресло можно устанавливать и на переднее пассажирское сидение, против направления движения. При этом фронтальная подушка безопасности должна быть отключена. Можно использовать сиденье, обращенное вперед, если оно официально сертифицировано для использования в таком положении. Внимательно прочтите перед покупкой инструкцию. Существуют кресла, которые устанавливаются на сидениях второго ряда против хода. Такое положение обеспечивает максимальную безопасность, поскольку при резком торможении дает меньшую нагрузку на спину и шею ребенка.

В продаже можно встретить детские автомобильные кресла пяти категорий. Для младенцев предусмотрены люльки групп 0 и 0+, где ребенок находится в положении лежа или полулежа. Сидения группы 1 предназначены для детей от девяти месяцев до четырех лет и устанавливаются строго в крепления ISOFIX. Группы 2 и 3 адресованы детям от 4 лет и старше, весом не более 36 килограммов. Детям до 12 лет, которые выросли из кресел и бустеров, разрешается ездить без них, но с использованием специальных ремней. Подростки старше 12 лет могут ездить на любом пассажирском сидении автомобиля, пристегиваясь обычным ремнем безопасности.
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Эксперты напомнили о безопасности детей в автопутешествиях
{{material_124250}}Редакция портала speedme.ru решила напомнить о ключевых особенностях использования детских автомобильных кресел. Перевозить детей до 7 лет без детских кресел или бустеров в нашей стране нельзя. При покупке важно подобрать кресло с учетом роста и веса малыша, а также продумать, как именно оно будет установлено в вашем автомобиле.Конструкция некоторых автомобилей такова, что детское кресло можно устанавливать и на переднее пассажирское сидение, против направления движения. При этом фронтальная подушка безопасности должна быть отключена. Можно использовать сиденье, обращенное вперед, если оно официально сертифицировано для использования в таком положении. Внимательно прочтите перед покупкой инструкцию. Существуют кресла, которые устанавливаются на сидениях второго ряда против хода. Такое положение обеспечивает максимальную безопасность, поскольку при резком торможении дает меньшую нагрузку на спину и шею ребенка.В продаже можно встретить детские автомобильные кресла пяти категорий. Для младенцев предусмотрены люльки групп 0 и 0+, где ребенок находится в положении лежа или полулежа. Сидения группы 1 предназначены для детей от девяти месяцев до четырех лет и устанавливаются строго в крепления ISOFIX. Группы 2 и 3 адресованы детям от 4 лет и старше, весом не более 36 килограммов. Детям до 12 лет, которые выросли из кресел и бустеров, разрешается ездить без них, но с использованием специальных ремней. Подростки старше 12 лет могут ездить на любом пассажирском сидении автомобиля, пристегиваясь обычным ремнем безопасности.
2020-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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