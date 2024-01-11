Эксперты нашли причины, почему не надо менять масло каждые 10 тысяч километров

Ранее мы писали Названы автомобили с самым большим расходом моторного масла Некоторые современные двигатели грешат повышенным расходом моторного масла. Наиболее часто проблема наблюдается ... Читать далее

Стандартная мировая практика замены масла – через каждые 15 тысяч километров. Некоторые производители, например, Toyota и Geely рекомендуют менять масло чаще – каждые 10 тысяч километров. Однако опрошенные изданием Pravda.Ru эксперты рассказали, что лучше ориентироваться не на показания одометра, а на моточасы, которые точнее отражают фактическое время работы двигателя. Особое значение такой подход приобретает, если автомобиль преимущественно эксплуатируется в условиях плотного городского трафика. Счетчики моточасов продаются в большинстве автомагазинов.

Кроме того, многие современные турбомоторы работают на пределе своих возможностей и могут сильно перегреваться, особенно при высоких нагрузках. Перегрев неизбежно ведет к быстрой деградации масла и образованию отложений, которые могут стать причиной поломки двигателя. Поэтому эксперты рекомендуют менять масло чаще стандартных 10 тысяч – примерно через каждые 7,5 тысяч километров.

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