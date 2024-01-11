Эксперты нашли причины, почему не надо менять масло каждые 10 тысяч километров
Кроме того, многие современные турбомоторы работают на пределе своих возможностей и могут сильно перегреваться, особенно при высоких нагрузках. Перегрев неизбежно ведет к быстрой деградации масла и образованию отложений, которые могут стать причиной поломки двигателя. Поэтому эксперты рекомендуют менять масло чаще стандартных 10 тысяч – примерно через каждые 7,5 тысяч километров.
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В рамках итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании на ближайшее время. Оказалось, отечественный автогигант хочет выпускать автомобили под новым брендом.Читать далее
-
11.01.2024, 16:16
АвтоВАЗ подвел итоги 2023 года: рекордные объемы производства, продаж и доля рынка
Российский автогигант провел итоговую пресс-конференцию, на которого глава компании Максим Соколов рассказал об успехах прошлого года и производственных планах на ближайшие 12 месяцев.Читать далее
-
11.01.2024, 15:31
Летние шины дорожают быстрее зимних
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на новые шины для легковых автомобилей и выяснило, как за последний год менялась средняя цена покрышек премиального сегмента.Читать далее
-
11.01.2024, 09:54
Массовая авария с неуправляемым автокраном в Геленджике попала на видео
Вечером в среду, 10 января, на Новороссийской улице Геленджика произошла крупная авария. У автокрана отказали тормоза и он протаранил 12 попутных и встречных автомобилей.Читать далее
-
11.01.2024, 09:19
Эксперты назвали главные зимние беды водителей
Гололед и снегопады серьезно осложняют обстановку на дорогах и жизнь водителей. Эксперты страховой компании рассказали, с какими проблемами к ним чаще всего обращаются зимой.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
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