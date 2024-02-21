Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит
Автомобили стоимостью от 3,5 млн и выше, по мнению Васильева, почти наверняка не доставят хлопот и до истечения заводской гарантии будут вести себя предсказуемо. «Современный автомобиль уже никогда не будет дешевым». Также эксперт порекомендовал отдавать предпочтение китайским брендам, которые уже довольно давно работают в России, серьезно относятся к своим обязательствам и провели работу по адаптации автомобилей к отечественным непростым условиям эксплуатации.
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21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
21.02.2024, 07:37
Госдума предлагает приравнять автомобиль к квартире. Продать его без согласия супруга будет нельзя
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает продавать автомобиль, мотоцикл или даже снегоход без согласия второго супруга. До сих пор согласие требовалось только при продаже недвижимости или бизнеса.Читать далее
-
21.02.2024, 07:05
На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов
Более полувека назад КамАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда ехали студенты со всего Советского союза. Сейчас на предприятии вернулись к идее трудоустройства студентов. В 2024 году численность студенческих отрядов планируют увеличить в 10 раз.Читать далее
-
21.02.2024, 00:07
5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас
Ко Дню защитника Отечества редакция журнала 110km подготовила подборку бескомпромиссных машин, которые сейчас можно купить в России. Они просты в эксплуатации и ездят там, где дорог не было и в помине.Читать далее
-
20.02.2024, 20:04
В Россию привезли еще два китайских кроссовера: один стильный, другой вместительный. Сколько они стоят?
Компания «Моторинвест» объявила комплектации и цены двух кроссоверов китайской марки Dongfeng: стильного купеобразного DFSK ix5 и полноприводного 7-местного DFSK ix7. Обе модели собирают в Калининграде.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
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