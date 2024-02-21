Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит

20.02.2024, 20:04

В Россию привезли еще два китайских кроссовера: один стильный, другой вместительный. Сколько они стоят?

Компания «Моторинвест» объявила комплектации и цены двух кроссоверов китайской марки Dongfeng: стильного купеобразного DFSK ix5 и полноприводного 7-местного DFSK ix7. Обе модели собирают в Калининграде.Читать далее