Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 18:03

Почему Lada Xray обошла конкурентов по затратам на эксплуатацию и что это значит для рынка авто

Аналитики выяснили, какой автомобиль в России оказался самым выгодным по затратам на каждый километр пробега. В расчетах учитывались не только топливо, но и страховка, обслуживание и другие расходы. Результаты удивили даже специалистов.

В условиях, когда расходы на содержание автомобиля становятся все более ощутимыми для российских водителей, вопрос о том, какая модель окажется наиболее экономичной в стремлении сохранить актуальность. Новое исследование, проведенное аналитическим агентством «АВТОСТАТ», проливает свет на этот вопрос.

В рамках масштабного анализа специалисты агентства сравнили 33 автомобильных бренда, представленных на российском рынке, и более 150 моделей. Главная задача – определить, какой автомобиль обходится владельцу дешевле всего на каждом километре пробега. Для этого эксперты учитывали не только стоимость топлива, но и целый комплекс расходов: страхование, сезонную замену шин, техническое обслуживание, транспортные налоги и даже амортизацию. Такой подход позволил получить максимально объективную картину.

Результаты оказались неожиданными для многих. По итогам подсчетов, Lada Xray заняла первое место, показав минимальную стоимость владения - всего 7,5 рублей на километр. В расчетах использовались данные о трехлетнем периоде эксплуатации и общем пробеге 45 000 километров. Также учитывался профиль владельца: возраст 35 лет и водительский стаж не менее 10 лет.

Эксперты отмечают, что столь низкая стоимость владения Lada Xray обеспечивает не только доступную цену самой машины, но и расходы на обслуживание, а также сравнительно недорогие страховки и расходные материалы. Кроме того, модель отличается хорошей топливной экономичностью, что особенно важно на фоне роста цен на бензин.

Интересно, что в мероприятии принимали участие не только отечественные, но и зарубежные автомобили, включая популярные иномарки. Однако именно Lada Xray удалось обойти всех по затратам. Это может стать аргументом для тех, кто выбирает автомобиль с прицелом на долгосрочную экономию.

Таким образом, результаты исследования «АВТОСТАТ» подчеркивают: при выборе машины стоит обращать внимание не только на цену в автосалоне, но и на будущие расходы. Lada Xray подтвержает, что разумный подход к расчету стоимости владения имеет важное значение для итоговых расходов автовладельца.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Xray (от 619 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
