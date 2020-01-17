17 января 2020, 08:45
Эксперты назвали главные ошибки при мойке автомобиля
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Ошибки мойщиков автомобилей могут доставить автовладельцам много проблем – от повреждения лакокрасочного покрытия до сбоев в бортовой электронике. Поэтому отдавая машину на очередную мойку, лучше проконтролировать процесс.
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Вредит ЛКП и чересчур сильный напор воды. Сопло шланга нельзя подносить слишком близко к кузову. Давление воды достигает 140 бар, поверхностный слой ЛКП вибрирует, краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют. Специалисты рекомендуют держать распылитель под углом к кузову на расстоянии не менее 25 см. Еще одна ошибка – резкий перепад температур. Летом лучше не мыть раскаленный на солнце автомобиль, поскольку при контакте с ледяной струей воды на ЛКП могут возникнуть микротрещины, которые ускоряют процесс коррозии. Верно и обратное – обледеневший автомобиль нельзя обдавать кипятком.
Зимой дополнительную опасность таит вода, которая может остаться в уплотнителях и замках дверей или лючке бензобака и замерзнуть. На утро после мойки всегда есть шанс не попасть в автомобиль. Следите, чтобы мойщики как следует продували замки сжатым воздухом, тщательно протирали уплотнители. После мойки лучше не ставить сразу машину на стоянку. Немного поездите, посушите автомобиль и «прогрейте» тормоза. Наконец, предельную осторожность необходимо соблюдать при мытье подкапотного пространства. Здесь нельзя применять мойку высокого давления, поскольку ест риск повредить проводку, датчики и радиаторы.
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