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17 января 2020, 08:45

Эксперты назвали главные ошибки при мойке автомобиля

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Ошибки мойщиков автомобилей могут доставить автовладельцам много проблем – от повреждения лакокрасочного покрытия до сбоев в бортовой электронике. Поэтому отдавая машину на очередную мойку, лучше проконтролировать процесс.
Эксперты назвали главные ошибки при мойке автомобиля

Фото взято из открытых источников

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Журналисты «Российской газеты» рассказали об основных ошибках на мойке, которые способны серьезно навредить автомобилю. Некоторые автовладельцы уверены, что чем реже моешь машину, тем меньше вреда: грязь – лучшая защита. На самом деле, чем сильнее загрязнен автомобиль, тем труднее его отмыть, не повредив лакокрасочное покрытие (ЛКП). Зимой дополнительный ущерб кузову наносят соль и реагенты. Если на автомобиле толстый слой грязи, попросите сотрудников мойки сначала его тщательно сполоснуть, а потом уж наносить активную пену. Автоматических моек в такой ситуации тоже лучше избегать.

Вредит ЛКП и чересчур сильный напор воды. Сопло шланга нельзя подносить слишком близко к кузову. Давление воды достигает 140 бар, поверхностный слой ЛКП вибрирует, краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют. Специалисты рекомендуют держать распылитель под углом к кузову на расстоянии не менее 25 см. Еще одна ошибка – резкий перепад температур. Летом лучше не мыть раскаленный на солнце автомобиль, поскольку при контакте с ледяной струей воды на ЛКП могут возникнуть микротрещины, которые ускоряют процесс коррозии. Верно и обратное – обледеневший автомобиль нельзя обдавать кипятком.

Зимой дополнительную опасность таит вода, которая может остаться в уплотнителях и замках дверей или лючке бензобака и замерзнуть. На утро после мойки всегда есть шанс не попасть в автомобиль. Следите, чтобы мойщики как следует продували замки сжатым воздухом, тщательно протирали уплотнители. После мойки лучше не ставить сразу машину на стоянку. Немного поездите, посушите автомобиль и «прогрейте» тормоза. Наконец, предельную осторожность необходимо соблюдать при мытье подкапотного пространства. Здесь нельзя применять мойку высокого давления, поскольку ест риск повредить проводку, датчики и радиаторы.

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Эксперты назвали главные ошибки при мойке автомобиля
{{material_126129}}Журналисты «Российской газеты» рассказали об основных ошибках на мойке, которые способны серьезно навредить автомобилю. Некоторые автовладельцы уверены, что чем реже моешь машину, тем меньше вреда: грязь – лучшая защита. На самом деле, чем сильнее загрязнен автомобиль, тем труднее его отмыть, не повредив лакокрасочное покрытие (ЛКП). Зимой дополнительный ущерб кузову наносят соль и реагенты. Если на автомобиле толстый слой грязи, попросите сотрудников мойки сначала его тщательно сполоснуть, а потом уж наносить активную пену. Автоматических моек в такой ситуации тоже лучше избегать.Вредит ЛКП и чересчур сильный напор воды. Сопло шланга нельзя подносить слишком близко к кузову. Давление воды достигает 140 бар, поверхностный слой ЛКП вибрирует, краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют. Специалисты рекомендуют держать распылитель под углом к кузову на расстоянии не менее 25 см. Еще одна ошибка – резкий перепад температур. Летом лучше не мыть раскаленный на солнце автомобиль, поскольку при контакте с ледяной струей воды на ЛКП могут возникнуть микротрещины, которые ускоряют процесс коррозии. Верно и обратное – обледеневший автомобиль нельзя обдавать кипятком.Зимой дополнительную опасность таит вода, которая может остаться в уплотнителях и замках дверей или лючке бензобака и замерзнуть. На утро после мойки всегда есть шанс не попасть в автомобиль. Следите, чтобы мойщики как следует продували замки сжатым воздухом, тщательно протирали уплотнители. После мойки лучше не ставить сразу машину на стоянку. Немного поездите, посушите автомобиль и «прогрейте» тормоза. Наконец, предельную осторожность необходимо соблюдать при мытье подкапотного пространства. Здесь нельзя применять мойку высокого давления, поскольку ест риск повредить проводку, датчики и радиаторы.
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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