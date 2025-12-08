Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 07:37

Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто

Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто

Семь кругов ада: с чем столкнется владелец «китайца» с пробегом

Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто

Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Российский вторичный авторынок наводнили автомобили из Китая, которые привлекают покупателей свежим дизайном и богатым оснащением по доступной цене. Однако за яркой внешностью могут скрываться серьезные проблемы, о которых не расскажет ни один продавец. Специалисты автомобильной отрасли поделились информацией о том, каких неприятностей стоит ожидать от подержанного «китайца».

Одна из ключевых сложностей - это проверка реального состояния и истории машины. Как сообщает «Российская газета», качество моделей из КНР сильно варьируется. На вторичный рынок часто попадают автомобили из первых, «сырых» партий, которые страдали от множества «детских болезней». Внешне такая машина может выглядеть идеально, но ее электроника и ресурс основных узлов будут сильно уступать более поздним, доработанным версиям.

Особую тревогу вызывает невозможность достоверно проверить пробег. Современные китайские автомобили - это настоящие гаджеты на колесах, и этим пользуются недобросовестные продавцы. Они научились корректировать данные не на приборной панели, а в глубине системных журналов электронных блоков. В итоге покупатель рискует приобрести машину с пробегом, скрученным на программном уровне. Кроме того, в Россию нередко завозят автомобили, которые интенсивно эксплуатировались в такси или каршеринге в Китае, а отследить их реальную историю практически нереально.

Еще один пласт проблем связан с программным обеспечением. Большинство моделей изначально созданы для внутреннего рынка КНР, и их софт не адаптирован для России. Владельцы «серых» машин сталкиваются с неработающей навигацией, неполным переводом меню, заблокированными функциями и отсутствием обновлений «по воздуху». Попытки кустарной перепрошивки могут привести к выходу из строя дорогостоящих электронных блоков, превращая ремонт в настоящую лотерею.

Помимо цифровых ловушек, существуют и вполне материальные недостатки. Эксперты отмечают, что слабое место многих бюджетных моделей - это лакокрасочное покрытие. Несмотря на заверения производителей об оцинковке, кузова быстро покрываются «рыжиками» под воздействием реагентов и перепадов температур, особенно во влажных регионах. Качество материалов тоже не всегда на высоте. Например, встречаются случаи деформации карданных валов из-за недостаточной прочности металла.

Обилие электроники имеет и обратную сторону - частые сбои и «глюки». Также многие китайские автомобили оснащаются турбированными двигателями. Сами по себе они неплохи, но их ресурс зачастую ниже, чем у атмосферных аналогов, а ремонт обходится значительно дороже. Подвеска тоже не всегда готова к российским дорогам и может потребовать серьезного вмешательства уже после 50 тысяч километров пробега. Среди других неприятных сюрпризов - нарушение герметичности кузова, из-за чего вода попадает в салон, и отсутствие в машинах из параллельного импорта таких базовых опций, как обогревы.

В итоге, покупка подержанного китайского автомобиля без тщательной диагностики у профильных специалистов - это большой риск. Чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом, эксперты советуют обращаться в специализированные центры, где проводят комплексную проверку электроники, истории и технического состояния машины, а также предоставляют гарантию.

