Эксперты назвали главные зимние беды водителей

Ранее мы писали Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило ... Читать далее

Непростые дорожные условия в зимний период предсказуемо приводят к росту аварийности. По статистике «Ренессанс страхования», зимой на долю столкновения двух и более автомобилей на дороге приходится 55% всех страховых случаев. Весной и летом доля таких инцидентов обычно не превышает 45 – 47%. Второе место занимают наезды на препятствия (21%). В 4 раза чаще водители обращаются зимой за технической помощью по запуску двигателя, из-за проблем с аккумулятором. В 1,5 раза возрастает доля повреждений из-за падения на машину посторонних предметов, чаще всего сосулек и льда с крыши.

С другой стороны, по сравнению с теплым сезоном в 1,5 раза снижаются обращения из-за инцидентов на парковках. Возможно, под слоем снега просто труднее заметить царапины и сколы. В 2 раза падает доля повреждений из-за вылетающих из-под колес камней. Эксперты связывают это с более низкой средней скоростью в зимний период.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах