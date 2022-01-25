Эксперты назвали марки автомобилей, названия которых чаще всего пишут с ошибками
При написании названия Hyundai наиболее распространенные варианты неверного написания – Hundai (почти 800 тысяч поисковых запросов в месяц) и Hyndai (454 тысячи), также распространены такие варианты написания, как Hyundia (202 тысячи) и Huyndai (182 тысячи).
Volkswagen – второй автобренд в мире по количеству ошибок в написании: в среднем за месяц бывает около 1,16 миллиона поисковых запросов с ошибками. Наиболее популярные варианты неправильного написания - Volkwagen и Volwagen.
Замыкает тройку лидеров по неправильному написанию еще одна немецкая марка, Porsche, здесь фиксируется до одного миллиона орфографических ошибок в месяц при поисковых запросах. Название производителя спортивных автомобилей чаще всего неправильно пишут, как Porche, Porshe, Porsh или Porsch.
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