Эксперты назвали основные причины, почему в России не любят дизельные автомобили
Фото: buyacar.co.uk
По данным агентства «Автостат», в России зарегистрировано около 2,5 млн легковых автомобилей с дизельными двигателями - это составляет 5% от всего парка страны. В зависимости от региона доля дизельных автомобилей разнится. Если в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 10% и 9% соответственно, то в округах оказывается менее 10%. Максимальный показатель среди всех 8 федеральных округов, наиболее близкий к столичным, наблюдается на Дальнем Востоке - 8%. На вторичном рынке ситуация почти схожа: по данным Авито Авто, доля автомобилей с дизельным двигателем в общей структуре спроса на б/у рынке не превышает 7,5%-8%.
Мы попросили экспертов прокомментировать ситуацию. Они выделили несколько причин такого холодного отношения к дизелям.
Вас не устраивает качество топлива?
«К сожалению, жив еще стереотип, что это остатки вторичной перегонки. В своё время качество дизельного топлива было достаточно для тех. дизельных моторов (тепловозы, трактора и т.д.) - их агрегаты не требовали повышенного внимания к качеству топлива. А если и требовали, то ТС имели как минимум два бака, систему грубой и тонкой очистки дизельного топлива и отстойник для воды», - отмечает Сергей Епихин, эксперт по гарантии и технической поддержки в ООО «Сузуки Мотор Рус».
«Много лет работаю на «Скорой помощи», заправляюсь на самых разных АЗС и могу сказать, что пугают дизтопливом совершенно напрасно – автомобиль едет на солярке очень неплохо. – рассказывает Георгий Вихров, независимый эксперт. – Может, у кого форсунки и замасливаются, но в моей практике такого не было. Недавно приезжал приятель, проживающий в Бельгии и эксплуатирующий дизельную машину. Он также много где заправлялся у нас и отметил достойное качество нашего горючего».
«Дизельные двигатели действительно прихотливы в эксплуатации - автовладельцу не получится сэкономить на качестве топлива, - отмечают эксперты Авито Авто. – Поэтому не советуем экономить при выборе топлива для любого типа двигателей, так как это сказывается на сроке эксплуатации автомобиля и безопасности при движении».
Сложная конструкция дизелей
«Это действительно так - интервал межсервисного обслуживания у дизелей меньше, чем у бензиновых двигателей, а значит, тратить на них приходится больше», - говорит Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом». - Сложность архитектуры, включающей в себя турбины и высокотехнологичные системы топливного впрыска, заметно повышает требования к качеству смазки и топлива, которые вне крупных городов далеко не всегда соответствуют стандартам».
«Сложность конструкции дизельных моторов не оспаривается, при этом есть и другие проблемы, например, отсутствие на многих СТО диагностических стендов для регулировки агрегатов (скажем, ТНВД, не говоря о системе Common rail), запасных частей к ним», - констатирует Сергей Епихин.
Где взять хороших мастеров?
«Даже если бы все вышеперечисленное и было в наличии, то в любом случае встал бы вопрос достаточного количества специалистов, кто мог бы разобраться и починить, - продолжает представитель компании «Сузуки Мотор Рус». – Неоспоримый факт, что автомобили с дизельным двигателем в СССР если и были, то совсем незначительное количество, преимущественно грузовики. Мотористы, которые могли разобраться и отремонтировать импортный или российский дизель были единицы - как в тогда, так и в наше время. И здесь не стоит путать механиков и мотористов, которые занимаются заменой агрегатов, т. е. снял-поставил. Это не моторист и диагност — это «робот» по откручиванию и закручиванию блоков, агрегатов».
«Как человек, много лет проработавший в автосервисе, могу подтвердить нехватку технических специалистов, умеющих работать с дизельными агрегатами, - отмечает Георгий Вихров. – Автомобилисты это знают и по этой причине зачастую боятся брать дизельные машины».
Дорогой ремонт
«Ремонт и сервисные работы для кроссоверов на дизельном топливе обходятся дороже, чем на бензиновом. Связано это с более сложным устройством автомобиля, оснащенным дизельным силовым агрегатом», - констатируют эксперты Авито Авто.
«Дизельные агрегаты в силу своих достоинств – экономичности, высокого КПД и большего крутящего момента – зачастую стоят дороже, чем их бензиновые аналоги, поэтому покупатели часто делают выбор именно в пользу последних», - говорит Анна Уткина.
«Согласен: стоимость ремонта дизельного мотора выше, чем бензинового. Причины хорошо известны: экзотика, сложность конструкции и т.д.». Ко всему прочему, в копеечку обходятся плановые ТО, которые, как все мы прекрасно знаем, для дизельных машин имеют меньший интервал пробега», - солидарен с коллегами Сергей Епихин.
Неуверенный зимний запуск
«Один из существенных минусов использования кроссоверов на дизельном топливе непосредственно связан с погодными условиями нашей страны, - отмечают эксперты Авито Авто. - Многим автовладельцам известно, что автомобиль на дизеле сложно завести зимой. Если у вас нет гаража, мощного аккумулятора и предпускового обогревателя, то придется потратить время на прогрев автомобиля. Причина заключается в более высоких показателях КПД, из-за которых на тепло тратится меньше энергии при сгорании топлива».
«Долгий прогрев охлаждающей жидкости до рабочей температуры из-за не высоких оборотов, - поясняет Сергей Епихин. - Плюс дополнительный расход на покупку и установку предпусковых подогревателей. Перед запуском необходимо уделять больше времени на прогрев свечей накаливания, тогда как на бензиновом моторе повернул ключ - завёл двигатель».
«Проблема холодного пуска и эксплуатации в зимний период действительно имеет место быть, - соглашается Анна Уткина. - Дизельные моторы нуждаются в дополнительном уходе и, опять-таки, в качественном сезонном топливе».
«Если в двигателе нет тена, дизель будет дольше нагреваться, и происходить это будет преимущественно в движении – это общеизвестный факт. - Исходя из личной практики, говорит Георгий Вихров. – А так, больших проблем с холодным запуском не вижу».
Дорогая солярка
И это есть факт, мсье Дюк. По утверждению Сергея Епихина, стоимость дизельного топлива вплотную приближается к стоимости бензинов: «Экономия на покупке топлива не значительна. При этом автовладельцы не учитывают, что расход этого самого топлива у дизеля ниже. Хочется же как раньше: дешёвое топливо плюс маленький расход».
«Использование дизеля, - вторят эксперты Авито Авто, - позволяет автовладельцу экономить около 20% топлива, по сравнению с бензином. Кроме того, автомобиль на дизеле не требует частой дозаправки, а это может быть удобно при длительных поездках. При этом при использовании качественного топлива и регулярном прохождении техосмотров пробег дизеля может составить порядка 350 000 - 400 000 км».
Шумит, однако…
Эксперты Авито Авто предупреждают: «При некачественной шумоизоляции владельцы дизельных кроссоверов могут столкнуться с шумной работой двигателя. И тому есть логическое объяснение: дизельные моторы дают на кузов больше вибрации, чем бензиновые аналоги».
С этим пунктом соглашается и Сергей Епихин: «Громкий звук при работе дизельного двигателя, конечно же, есть. То есть мотор тарахтит как трактор».
Бензиновый автомобиль дешевле
И с этим наши спикеры не спорят. «Не понаслышке знаю, что некоторые люди, приобретая дизельный автомобиль, рассчитывают, пардон, на ворованное топливо (пароходное и т.п.). И по сей день на столбах можно увидеть объявления, дескать, продается солярка для прогрева и пр.», - делится своим замечанием Георгий Вихров.
Анна Уткина, в свою очередь, предлагает посмотреть на ситуацию по-другому: «Несмотря на низкую долю продаж в целом, существуют рынки, где автомобили с дизельными силовыми установками обходят по уровню спроса бензиновые аналоги. В первую очередь, это премиум-сегмент, в котором самыми популярными моделями с двигателями на тяжелом топливе стали BMW 5-Series, X5, X6, а также Mercedes-Benz GLE. Доля продаж модификаций с суффиксами «D» (Diesel) у этих автомобилей варьируется от 75% в случае с GLE до почти 82% у X5».
Отсутствие быстрого ускорения
Удивительно, но, как говорит Сергей Епихин, есть еще автовладельцы, которые считают, что дизельные машины этим грешат: «До появления новых технологий дизели действительно были медленными и вялыми, имели низкие максимальные скорости, по сравнению со своими бензиновыми аналогами. Сегодня картина совершенно иная».
Есть ли преимущества у дизеля?
«Дизельные двигатели, - говорят эксперты Авито Авто, - имеют больший максимальный крутящий момент в отличие от бензиновых, и достигают его уже на низких оборотах. На кроссоверах с полным приводом и дизельным двигателем удобно перемещаться по пересеченной местности, так как автомобиль сможет двигаться с необходимой мощностью даже на небольшой скорости. К тому же, у дизельного двигателя бОльший срок службы в сравнении с бензиновым».
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