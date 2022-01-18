Эксперты назвали подержанные кроссоверы, которые лучше не покупать
Речь в исследовании шла в первую очередь о подержанных кроссоверах премиальных марок. Эксперты оценивали машины на основе собственных тестов и отзывов владельцев по совокупности характеристик: комфорт, технологии и безопасность, а также управляемость, надежность и стоимость ремонта.
BMW X3 (2014)
Кроссовер второго поколения впечатляет отличной управляемостью, хорошим 8-диапазонным «автоматом» и красивым интерьером. Однако, надежность моделей 2013-14 годов значительно ниже среднего, а владельцы жаловались на работу медиасистемы iDrive. Лучшим выбором, по мнению экспертов, в этом сегменте был бы более крупный и дорогой японский кроссовер Acura RDX (2015) или Mazda CX-5 (2016). Оба автомобиля отличаются надежностью и низким расходом топлива.
Audi Q5 (2013)
С одной стороны, кроссовер похвалили за маневренность, хорошую управляемость и топливную экономичность, а также за стильный и тихий салон. С другой стороны, владельцы жаловались на многочисленные проблемы, связанные с охлаждением двигателя, топливной системой и электрикой. Эксперты Consumer Reports рекомендуют обратить внимание на более молодой и дорогой Volvo XC60 (2016) или на Lexus RX (2012). Обе модели удостоились высоких оценок за надежность и комфорт, хотя управление и не приносит таких ярких эмоций, как в случае с Audi.
Volvo XC90 (2017)
Нет никаких сомнений в том, что это поколение XC90 – очень хороший автомобиль с приятным комфортабельным салоном, вместимостью до семи пассажиров и длинным списком функций безопасности. Но надежность нельзя назвать его сильной стороной: владельцы оценивали его значительно ниже среднего. Кроме того, они жаловались на сложное меню медиасистемы, посредством которой приходится управлять большинством функций – от музыки до навигации и климата в салоне. Лучшей альтернативой эксперты назвали BMW X5 (2017) или даже рамный внедорожник Lexus GX (2016).
- 5 722 564 РBMW X3 2021 в Москве
- 5 629 504 РBMW X3 2021 в Москве
- 5 703 694 РBMW X3 2021 в Москве
- 5 649 790 РBMW X3 2021 в Москве
- 1 790 000 РBMW X3 2015 в Москве
- 4 180 000 РVolvo XC90 2017 в Москве
- 7 377 800 РBMW X3 2021 в Москве
- 4 780 000 РBMW X3 2021 в Москве
- 7 551 214 РVolvo XC90 2021 в Москве
- 2 420 000 РVolvo XC90 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий