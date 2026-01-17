Когда замена резины — единственный выход? — Неочевидные угрозы для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

17 января 2026, 10:02

Эксперты назвали повреждения шин, при которых ремонт становится смертельно опасным

Не все дефекты шин подлежат ремонту. Некоторые повреждения могут привести к аварии. Специалисты раскрыли, когда лучше не рисковать. Узнайте, какие признаки говорят о необходимости срочной замены.

Состояние автомобильных шин - вопрос не только комфорта, но и жизни. Многие водители уверены, что любую проблему с покрышкой можно решить в шиномонтаже. Однако это опасное заблуждение: некоторые повреждения делают дальнейшую эксплуатацию невозможной и даже смертельно опасной.

По информации «Российской Газеты», особое внимание стоит уделять боковой части шины. Если на боковине обнаружен порез, важно оценить его расположение и размер. Порезы, находящиеся ближе четырех сантиметров к ободу, уже представляют угрозу. Продольные разрывы длиной более пяти сантиметров или поперечные свыше трех - это приговор для покрышки. Такие дефекты часто затрагивают силовой корд, что приводит к образованию так называемой «грыжи» - вздутия, которое может лопнуть в любой момент.

Ремонт подобных повреждений не только сложен и дорог, но и не гарантирует безопасности. Даже если мастер возьмется за работу, итоговая стоимость часто сравнима с покупкой новой шины. При этом ни один специалист не даст гарантию, что отремонтированная покрышка не подведет в самый неподходящий момент.

Еще одна критическая зона - «плечо» шины, то есть переход между протектором и боковиной. Проколы и порезы в нижней трети покрышки практически не поддаются восстановлению. Если повреждено бортовое кольцо или герметизирующий слой, отвечающий за плотное прилегание к диску, шина теряет герметичность. Такое случается при неаккуратном монтаже, и последствия могут быть фатальными.

Некоторые водители пытаются заклеить несквозные сколы на боковине, но если повреждение проходит насквозь, единственный выход - замена. Экономия на ремонте в таких случаях может обернуться серьезными проблемами на дороге. Специалисты подчеркивают: если вы заметили хотя бы один из перечисленных дефектов, не стоит рисковать. Новая шина - это не только безопасность, но и спокойствие за рулем.

Впрочем, не все повреждения требуют немедленной утилизации. Мелкие проколы в протекторе, не затрагивающие корд, можно устранить без потери эксплуатационных свойств. Но когда речь идет о боковине, плечевой зоне или бортовом кольце, компромиссов быть не может. Здесь цена ошибки слишком высока.

Водителям стоит помнить: не каждый дефект можно устранить без последствий. Иногда попытка сэкономить приводит к куда большим расходам - и не только финансовым. Внимательность к деталям и своевременная замена шин - залог безопасности на любой дороге.

