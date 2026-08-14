Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

14 августа 2026, 06:25

Эксперты назвали реальные сроки стабилизации ситуации с топливом на АЗС России

Эксперты назвали реальные сроки стабилизации ситуации с топливом на АЗС России

Бензиновый коллапс 2026: стали известны даты, когда заправки снова заполнят топливом

Эксперты назвали реальные сроки стабилизации ситуации с топливом на АЗС России

Дефицит топлива на российских АЗС стал неожиданным испытанием для автомобилистов. Эксперты раскрыли, как долго продлится нестабильность, и объяснили, какие факторы влияют на сроки восстановления. Что грозит рынку и почему ситуация может измениться уже осенью - разбираемся с деталями и прогнозами специалистов.

Дефицит топлива на российских АЗС стал неожиданным испытанием для автомобилистов. Эксперты раскрыли, как долго продлится нестабильность, и объяснили, какие факторы влияют на сроки восстановления. Что грозит рынку и почему ситуация может измениться уже осенью - разбираемся с деталями и прогнозами специалистов.

Топливный кризис на российских автозаправках в последние недели стал одной из самых обсуждаемых тем среди водителей. Ситуация затронула не только крупные города, но и небольшие населенные пункты, где отсутствие топлива на АЗС напрямую влияет на повседневную жизнь и работу многих россиян. По информации Autonews, эксперты уверены: проблема не решится мгновенно, но существуют четкие ориентиры по срокам выхода из кризиса.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что пока продолжается сезон отпусков, спрос на топливо остается на высоком уровне. Это создает дополнительное давление на рынок и поддерживает кризисную напряженность. По его словам, на следующей неделе сохранится сложность с доступностью бензина и дизеля, особенно в регионах, где независимые АЗС играют ключевую роль. Юшков подчеркивает, что именно такие заправки часто расположены в местах, куда крупные сетевые игроки не доходят, и их сохранение крайне важно для обеспечения топливом отдаленных территорий.

Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам», в беседе с Autonews.ru уточнил, что объемы добычи нефти сейчас примерно на четверть ниже обычного уровня, что создает крайне напряженную ситуацию на рынке. По его мнению, для полного восстановления необходимо вернуть переработку хотя бы до 90% от нормы, а также увеличить импорт. Только тогда внутренний спрос сможет быть полностью удовлетворен. Кауфман считает, что большинство нефтеперерабатывающих заводов способны выполнить ремонтные работы в срок от двух недель до двух месяцев, если не возникнет новых внештатных ситуаций. Таким образом, при благоприятном развитии событий нормализация рынка топлива возможна уже к середине осени.

Эксперты также обращают внимание на сезонные факторы. С окончанием периода отпусков и снижением активности на дорогах спрос на топливо традиционно падает. Это может стать дополнительным стимулом для улучшения ситуации с запасами. Однако, как отмечают специалисты, многое зависит от отсутствия новых сбоев в работе НПЗ и логистике поставок. Важно помнить, что даже кратковременные перебои способны вскоре вновь обострить проблему.

Для понимания масштабов стоит добавить несколько фактов. По данным отраслевых ассоциаций, в отдельных регионах России в последнее время фиксировались очереди на АЗС и временные ограничения на продажу топлива. МВД уже заявило о возможности отмены штрафов, полученных водителями в таких очередях. Кроме того, на рынке появились сервисы, помогающие искать работающие заправки и отслеживать наличие бензина в реальном времени. Все это говорит о том, что в настоящее время вопрос о топливе стоит остро, а ситуация быстро меняется на глазах у автомобилистов.

В контексте последних событий стоит помнить, что перебои с топливом — не единственная проблема, с которой сталкиваются российские автомобилисты. Например, недавно обсуждалась причина частой замены масла в японских автомобилях, что также связано с особенностями рынка и техническими тонкостями. Подробнее об этом можно узнать в материале о регламенте обслуживания японских авто .

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