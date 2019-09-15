15 сентября 2019, 19:54
Эксперты назвали регионы с самыми доступными подержанными машинами
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В России разброс цен в объявлениях о продаже подержанных автомобилей может достигать нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от региона страны. Эксперты выяснили, где можно купить самые дешевые авто с пробегом, а где выгоднее продать и почему.
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Самые дорогие автомобили оказались вовсе не в столичных регионах, а на Сахалине. Здесь средняя цена машины на вторичном рынке достигает 725,1 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье автомобили стоят чуть дешевле – чуть более 700 тысяч рублей. На четвертом месте – Приморский край (645,4 тыс. руб.), на пятом – Чукотка (627,3 тыс. руб.). Далее идут Петербург и Ленинградская область, где подержанные автомобили стоят в среднем 601,4 тыс. рублей. Восточные регионы страны попали в рейтинги преимущественно из-за того, что здесь востребованы большие внедорожники, например, Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, которые по определению не могут стоить дешево.
Как отмечает «Российская газета», цены на подержанные автомобили могут значительно различаться даже внутри одного федерального округа. Если взять опять-таки восток России, то в Еврейской автономной области цена подержанных машин составляет 374 тыс. рублей, а в Сахалинской области - на 351 тысячу рублей больше. В центральной части страны разница в цене между Москвой и Курганской областью превышает 350 тыс. рублей. При этом если исключить из сравнения столичный регион, то разброс цен в ЦФО составляет не более 86 тыс. рублей.
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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