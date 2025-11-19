Какой Kia купить чтобы не ездить в сервис? Рейтинг самых беспроблемных моделей

19 ноября 2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.
Корейская марка Kia продолжает доказывать, что ее автомобили могут быть не только стильными и технологичными, но и очень выносливыми. По информации «Российской Газеты», недавно был составлен актуальный рейтинг надежности моделей бренда на 2025 год, в который вошли как популярные кроссоверы и седаны с ДВС, так и современные электромобили.
На вершине списка оказался несколько неожиданный лидер - городской кроссовер Kia Soul. Ему эксперты присвоили целых 88 баллов из 100. Такой высокий результат объясняется простотой конструкции, в основе которой лежит экономичный и проверенный временем двухлитровый атмосферный мотор. Владельцы ценят Soul за его практичность и вместительность при скромных габаритах. К сожалению, производство этой модели уже прекращено, и найти ее можно лишь на вторичном рынке.
Немного уступили лидеру, но показали отличный результат компактные модели. Кроссовер Kia Seltos и новый седан Kia K4 заработали по 86 баллов. Seltos привлекает покупателей удачным сочетанием доступной цены, современного оснащения и выбора из двух двигателей мощностью 146 или 190 лошадиных сил. А седан K4, пришедший на смену популярному Forte, уже успел зарекомендовать себя как автомобиль с богатой базовой комплектацией и высоким уровнем удовлетворенности владельцев.
Среднеразмерный седан K5 получил оценку в 85 баллов. Его сильная сторона - одна из самых низких стоимостей владения в классе. В среднем, годовое обслуживание обходится всего в 480 долларов. Столько же, 85 баллов, набрал и флагманский кроссовер Telluride. Этот большой семейный автомобиль отличается не только надежным 3,8-литровым V6, но и высочайшим уровнем безопасности, подтвержденным престижной наградой Top Safety Pick+.
Популярный кроссовер Sportage оценили на 84 балла, отметив его низкие затраты на плановое обслуживание. А вот модели Sorento и Niro получили по 74 балла. Их результат может показаться скромным на фоне лидеров, однако эти автомобили берут другим - широким выбором силовых агрегатов. Покупателям доступны не только бензиновые версии, но и гибридные, и даже подключаемые гибриды, что делает их очень привлекательными на фоне растущего спроса на экономичные машины.
Не обошли стороной и электромобили. Самой надежной электрической моделью Kia стал флагманский внедорожник EV9. Его результат в 67 баллов заметно ниже, чем у бензиновых собратьев, но для технологически сложной электрической новинки это очень достойный показатель. EV9 выделяется на рынке не только футуристичным дизайном, но и трехрядным салоном, большим запасом хода и способностью буксировать прицеп массой до 2260 кг.
Похожие материалы Киа
-
07.11.2025, 18:37
Kia готовит универсал K4 для Европы: свежие фото прототипа без камуфляжа
Kia готовит замену Ceed Sportswagon для европейского рынка. Прототип K4 Wagon замечен с минимальным камуфляжем. Дизайн вызывает интерес у поклонников марки. Ожидается дебют в первой половине 2026 года. Подробности о новинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
23.10.2025, 09:33
Эти популярные автомобили скоро исчезнут с конвейеров навсегда
Авторынок ждут большие перемены. Многие привычные машины скоро исчезнут. Производители готовят им замену. Некоторые решения вас сильно удивят. Узнайте, какие модели уходят в историю. Проверьте, нет ли там вашего авто.Читать далее
-
07.10.2025, 04:27
Kia Soul завершит свой путь в США после 2025 года
Kia Soul неожиданно исчезает из модельного ряда. Причины такого решения пока не раскрыты. Автомобилисты гадают, что стало поводом для перемен. Ожидаются подробности от производителя.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
-
14.08.2025, 17:58
В Россию вернулся Kia Seltos — и он дешевле «Лады»
В Россию завезли партию новых кроссоверов Kia Seltos, которые теперь можно купить от 1,75 миллиона рублей. Машины едут из Южной Кореи и Китая в рамках параллельного импорта, так как их выпуск на калининградском «Автоторе» был остановлен. Автомобили доступны по всей стране — от Владивостока до Москвы, а стоимость базовых версий оказалась ниже, чем у новых Lada Vesta и «Москвич 3».Читать далее
-
14.08.2025, 11:47
В США проверяют эффективность отзыва 137 тысяч Kia Seltos и Soul из-за риска пожара
В США началась федеральная проверка отзыва более 137 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul. Причина — дефектные маслосъемные кольца, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя и даже пожару. Власти выясняют, насколько эффективны меры Kia.Читать далее
-
05.08.2025, 18:36
Киа Селтос в 2025 году: стоит ли покупать корейский кроссовер вместо китайских аналогов при параллельном импорте
На фоне доминирования китайских брендов эксперты вновь обратили внимание на Киа Селтос. Рассматриваем, чем привлекательна версия корейской сборки с полным приводом, какие еще комплектации доступны на рынке и с какими серьезными рисками, связанными с отсутствием гарантии, столкнется покупатель.Читать далее
-
12.02.2025, 13:42
В продаже появился новый Kia Soul калининградской сборки
Производство автомобилей Kia на заводе в «Автотор» в Калининграде было остановлено в 2022 году. Тем не менее, один из дилеров в Челябинске до сих пор продает новый кроссовер Kia Soul 2022 года выпуска без пробега.Читать далее
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
07.11.2025, 18:37
Kia готовит универсал K4 для Европы: свежие фото прототипа без камуфляжа
Kia готовит замену Ceed Sportswagon для европейского рынка. Прототип K4 Wagon замечен с минимальным камуфляжем. Дизайн вызывает интерес у поклонников марки. Ожидается дебют в первой половине 2026 года. Подробности о новинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
23.10.2025, 09:33
Эти популярные автомобили скоро исчезнут с конвейеров навсегда
Авторынок ждут большие перемены. Многие привычные машины скоро исчезнут. Производители готовят им замену. Некоторые решения вас сильно удивят. Узнайте, какие модели уходят в историю. Проверьте, нет ли там вашего авто.Читать далее
-
07.10.2025, 04:27
Kia Soul завершит свой путь в США после 2025 года
Kia Soul неожиданно исчезает из модельного ряда. Причины такого решения пока не раскрыты. Автомобилисты гадают, что стало поводом для перемен. Ожидаются подробности от производителя.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
-
14.08.2025, 17:58
В Россию вернулся Kia Seltos — и он дешевле «Лады»
В Россию завезли партию новых кроссоверов Kia Seltos, которые теперь можно купить от 1,75 миллиона рублей. Машины едут из Южной Кореи и Китая в рамках параллельного импорта, так как их выпуск на калининградском «Автоторе» был остановлен. Автомобили доступны по всей стране — от Владивостока до Москвы, а стоимость базовых версий оказалась ниже, чем у новых Lada Vesta и «Москвич 3».Читать далее
-
14.08.2025, 11:47
В США проверяют эффективность отзыва 137 тысяч Kia Seltos и Soul из-за риска пожара
В США началась федеральная проверка отзыва более 137 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul. Причина — дефектные маслосъемные кольца, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя и даже пожару. Власти выясняют, насколько эффективны меры Kia.Читать далее
-
05.08.2025, 18:36
Киа Селтос в 2025 году: стоит ли покупать корейский кроссовер вместо китайских аналогов при параллельном импорте
На фоне доминирования китайских брендов эксперты вновь обратили внимание на Киа Селтос. Рассматриваем, чем привлекательна версия корейской сборки с полным приводом, какие еще комплектации доступны на рынке и с какими серьезными рисками, связанными с отсутствием гарантии, столкнется покупатель.Читать далее
-
12.02.2025, 13:42
В продаже появился новый Kia Soul калининградской сборки
Производство автомобилей Kia на заводе в «Автотор» в Калининграде было остановлено в 2022 году. Тем не менее, один из дилеров в Челябинске до сих пор продает новый кроссовер Kia Soul 2022 года выпуска без пробега.Читать далее
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
- 2 453 444 РKIA Soul 2019 в Москве
- 3 160 000 РKIA Seltos 2022 в Москве
- 2 317 000 РKIA Seltos 2022 в Москве
- 2 169 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 3 150 000 РKIA Seltos 2025 в Москве
- 2 249 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 2 335 000 РKIA Soul 2020 в Москве
- 2 900 000 РKIA Seltos 2019 в Москве
- 1 900 000 РKIA Seltos 2021 в Москве
- 3 233 900 РKIA Seltos 2022 в Москве