Какой Kia купить чтобы не ездить в сервис? Рейтинг самых беспроблемных моделей

Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам

Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.

Корейская марка Kia продолжает доказывать, что ее автомобили могут быть не только стильными и технологичными, но и очень выносливыми. По информации «Российской Газеты», недавно был составлен актуальный рейтинг надежности моделей бренда на 2025 год, в который вошли как популярные кроссоверы и седаны с ДВС, так и современные электромобили.

На вершине списка оказался несколько неожиданный лидер - городской кроссовер Kia Soul. Ему эксперты присвоили целых 88 баллов из 100. Такой высокий результат объясняется простотой конструкции, в основе которой лежит экономичный и проверенный временем двухлитровый атмосферный мотор. Владельцы ценят Soul за его практичность и вместительность при скромных габаритах. К сожалению, производство этой модели уже прекращено, и найти ее можно лишь на вторичном рынке.

Немного уступили лидеру, но показали отличный результат компактные модели. Кроссовер Kia Seltos и новый седан Kia K4 заработали по 86 баллов. Seltos привлекает покупателей удачным сочетанием доступной цены, современного оснащения и выбора из двух двигателей мощностью 146 или 190 лошадиных сил. А седан K4, пришедший на смену популярному Forte, уже успел зарекомендовать себя как автомобиль с богатой базовой комплектацией и высоким уровнем удовлетворенности владельцев.

Среднеразмерный седан K5 получил оценку в 85 баллов. Его сильная сторона - одна из самых низких стоимостей владения в классе. В среднем, годовое обслуживание обходится всего в 480 долларов. Столько же, 85 баллов, набрал и флагманский кроссовер Telluride. Этот большой семейный автомобиль отличается не только надежным 3,8-литровым V6, но и высочайшим уровнем безопасности, подтвержденным престижной наградой Top Safety Pick+.

Популярный кроссовер Sportage оценили на 84 балла, отметив его низкие затраты на плановое обслуживание. А вот модели Sorento и Niro получили по 74 балла. Их результат может показаться скромным на фоне лидеров, однако эти автомобили берут другим - широким выбором силовых агрегатов. Покупателям доступны не только бензиновые версии, но и гибридные, и даже подключаемые гибриды, что делает их очень привлекательными на фоне растущего спроса на экономичные машины.

Не обошли стороной и электромобили. Самой надежной электрической моделью Kia стал флагманский внедорожник EV9. Его результат в 67 баллов заметно ниже, чем у бензиновых собратьев, но для технологически сложной электрической новинки это очень достойный показатель. EV9 выделяется на рынке не только футуристичным дизайном, но и трехрядным салоном, большим запасом хода и способностью буксировать прицеп массой до 2260 кг.