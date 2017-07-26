26 июля 2017, 14:47

Эксперты назвали самые надежные подержанные авто

Немецкие специалисты проанализировали техническое состояние автомобилей на вторичном рынке. Это позволило им составить рейтинг самых безопасных и надежных авто, бывших в эксплуатации.
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Модели распределены на подгруппы в зависимости от возраста, коэффициента поломок и среднего пробега. Самыми «свежими» лидерами рейтинга стали модели Mercedes GLK и Porsche 911, коэффициент поломок которых составил 2,1. Средний пробег равен 52 и 59 тысяч км соответственно.

Положительных оценок удостоились автомобили Mercedes B-Class, Mercedes A-Class, Mercedes SLK, которые также вошли в ТОП-10. Также в число лидеров вошла модель Mazda2, который также отличается хорошими показателями.

Корейские Kia Sorento и Kia Sportage не заслужили доверия экспертов. Статистика говорит, что они ломаются чаще остальных представителей вторичного рынка. Коэффициент поломок равен 11,2 и 11,5 соответственно.

В подгруппе авто в возрасте 4 до 5 лет лидерами стали Mercedes SLK (2,9), Audi A6/A7 с коэффициентом 4,2, подержанные авто Audi TT (4,4) и Audi Q5 (4,8), а также модель Porsche 911 с коэффициентом поломок 4,8. Худшей моделью стала Dacia Logan (22,6).

В рейтинге 6-7 летних моделей верхнюю строчку заняла Mazda3 с коэффициентом поломок 6,8. За ней следуют премиальные Porsche 911, Audi TT, BMW X1, а также Toyota Avensis с показателем поломок 8,1. Самым ненадежным авто в этой категории стал Matiz с результатом 31,6.

Среди «ветеранов» в категории 8-9-летних автомобилей выделился Porsche 911 с показателем 9,9, а следуют за ним модели Audi TT, Mazda2, Mercedes SLK с результатом 12,8 поломок, а также Toyota Auris с коэффициентом 12,9.

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Эксперты назвали самые надежные подержанные авто
{{material_120237}}Модели распределены на подгруппы в зависимости от возраста, коэффициента поломок и среднего пробега. Самыми «свежими» лидерами рейтинга стали модели Mercedes GLK и Porsche 911, коэффициент поломок которых составил 2,1. Средний пробег равен 52 и 59 тысяч км соответственно.Положительных оценок удостоились автомобили Mercedes B-Class, Mercedes A-Class, Mercedes SLK, которые также вошли в ТОП-10. Также в число лидеров вошла модель Mazda2, который также отличается хорошими показателями.Корейские Kia Sorento и Kia Sportage не заслужили доверия экспертов. Статистика говорит, что они ломаются чаще остальных представителей вторичного рынка. Коэффициент поломок равен 11,2 и 11,5 соответственно.В подгруппе авто в возрасте 4 до 5 лет лидерами стали Mercedes SLK (2,9), Audi A6/A7 с коэффициентом 4,2, подержанные авто Audi TT (4,4) и Audi Q5 (4,8), а также модель Porsche 911 с коэффициентом поломок 4,8. Худшей моделью стала Dacia Logan (22,6).В рейтинге 6-7 летних моделей верхнюю строчку заняла Mazda3 с коэффициентом поломок 6,8. За ней следуют премиальные Porsche 911, Audi TT, BMW X1, а также Toyota Avensis с показателем поломок 8,1. Самым ненадежным авто в этой категории стал Matiz с результатом 31,6.Среди «ветеранов» в категории 8-9-летних автомобилей выделился Porsche 911 с показателем 9,9, а следуют за ним модели Audi TT, Mazda2, Mercedes SLK с результатом 12,8 поломок, а также Toyota Auris с коэффициентом 12,9.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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