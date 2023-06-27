Эксперты назвали самые распространенные нарушения ПДД, за которые грозит большой штраф
Управление автомобилем без прав карается штрафом до 15 000 рублей. Но если нарушитель сел за руль будучи ранее лишенным прав, ему грозит до 30 000 рублей штрафа и до 15 суток административного ареста. Сурово наказывают за нарушения правил проезда железнодорожных путей: 5 000 рублей штрафа и до полугода лишения прав. За повторное нарушение водительское удостоверение забирают уже на 1 год. Штраф в 5 000 рублей грозит за незаконную парковку на местах для инвалидов. При этом автомобиль могут забрать на штрафстоянку.
Самое распространенное нарушение ПДД в России – это превышение скорости. Если за превышение на 20-40 км/ч штрафуют на 500 рублей, то превышение на 60-80 км/ч карается штрафом до 2 500 рублей. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 5 000 рублей. За превышение допустимой скорости на 80 км/ч и более предусмотрен штраф в 5 000 рублей или лишение прав на 6 месяцев.
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29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
-
28.06.2023, 15:03
Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному убийству. В ноябре 2021 года водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением на Приозерском шоссе. Машину закрутило, она врезалась в отбойник, багажник открылся и из него на проезжую часть выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Водитель и два его пассажира убежали в лес, но позже были арестованы.Читать далее
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