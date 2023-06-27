Эксперты назвали самые распространенные нарушения ПДД, за которые грозит большой штраф

Ранее мы писали Депутаты предложили лишать прав на основе данных с дорожных камер Сейчас водитель может лишиться прав только, если серьезное нарушение ПДД зафиксировали на дороге инспекторы ... Читать далее

Эксперты портала NJcar перечислили самые частые нарушения правил дорожного движения с самыми большими штрафами. Одним из самых серьезных нарушений считается управление автомобилем в нетрезвом виде. Пойманных пьяными за рулем впервые штрафуют на 30 000 рублей и лишают прав на срок до 2 лет. Аналогичная ответственность предусмотрена за отказ от медосвидетельствования. Повторный инцидент грозит уже штрафом до 300 000 рублей и реальным тюремным сроком.

Управление автомобилем без прав карается штрафом до 15 000 рублей. Но если нарушитель сел за руль будучи ранее лишенным прав, ему грозит до 30 000 рублей штрафа и до 15 суток административного ареста. Сурово наказывают за нарушения правил проезда железнодорожных путей: 5 000 рублей штрафа и до полугода лишения прав. За повторное нарушение водительское удостоверение забирают уже на 1 год. Штраф в 5 000 рублей грозит за незаконную парковку на местах для инвалидов. При этом автомобиль могут забрать на штрафстоянку.

Самое распространенное нарушение ПДД в России – это превышение скорости. Если за превышение на 20-40 км/ч штрафуют на 500 рублей, то превышение на 60-80 км/ч карается штрафом до 2 500 рублей. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 5 000 рублей. За превышение допустимой скорости на 80 км/ч и более предусмотрен штраф в 5 000 рублей или лишение прав на 6 месяцев.

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