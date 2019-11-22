22 ноября 2019, 13:47
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей
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Эксперты изучили, на каких автомобилях выгоднее ездить – с бензиновыми, газовыми или электрическими двигателями. Помимо расходов на заправку учитывали стоимость самих автомобилей.
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В расчетах за основу взяли Lada Vesta с бензиновым двигателем. При среднегодовом пробеге в 17,5 тыс. километров за неделю автомобилист проезжает порядка 335 километров. Расход бензина у «Весты» составляет 9,3 литра на 100 км пути. Соответственно на бензин в неделю уходит порядка 1 400 рублей. Если перевести машину на газ, то расходы на топливо снижаются до 750 рублей в неделю. При этом надо учитывать, что установка газобаллонного оборудования обойдется минимум в 40 – 50 тысяч рублей. Окупить затраты можно только в случае большого ежегодного пробега машины.
Дешевле всего обходится зарядка электрокаров. Например, в Москве электромобили можно заряжать вообще бесплатно - на станциях «Мосэнерго» и «Россетей». В Приморском крае зарядка на высоковольтной станции стоит 8 руб/кВт-ч. Следовательно, исходные еженедельные 335 километров обойдутся в 670 рублей. Если заряжать электрокар от бытовой розетки, то в зависимости от региона заплатить придется 300 – 400 рублей. Экономия на затратах получается существенная. Однако, если новая Lada Vesta стоит от 607 тысяч рублей, Vesta CNG с заводским ГБО – от 822 тысяч рублей, то за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. За Leaf 2018 года придется заплатить 1,8 – 2 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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