Главный недостаток китайских авто в России: как исправить тормоза и сколько это стоит

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 11:17

Китайские автомобили набирают популярность. Но у них есть серьезный недостаток. Речь идет о тормозной системе. Ее эффективность вызывает много вопросов. Эксперты предлагают несколько решений. Но они стоят довольно дорого.

Автомобили из Китая продолжают активно завоевывать российский рынок, предлагая покупателям современный дизайн и богатое оснащение по привлекательным ценам. Однако, как это часто бывает с новыми игроками, со временем выявляются определенные конструктивные недочеты. Владельцы все чаще обращают внимание на нюансы, требующие доработки, среди которых отмечают не всегда логичную связку двигателя и коробки передач или специфические настройки рулевого управления.

Но, пожалуй, самой острой и обсуждаемой темой стала работа тормозной системы. По информации издания «Российская Газета», именно тормоза являются ахиллесовой пятой многих моделей из Поднебесной. Штатные механизмы зачастую оказываются не готовы к российским условиям эксплуатации, которые включают в себя как динамичный городской трафик, так и скоростные загородные трассы. Проблема проявляется в быстром перегреве тормозных дисков и колодок, что ведет к значительному снижению эффективности замедления. В критической ситуации это может увеличить тормозной путь и сделать автомобиль менее предсказуемым.

Специализированные сервисные центры уже выработали комплексные решения для этой проблемы. Поскольку заводские компоненты не всегда справляются с нагрузкой, мастера предлагают не частичный ремонт, а полную замену тормозных узлов. Наиболее популярным вариантом является установка кастомизированных систем или адаптированных комплектов от проверенных японских и корейских производителей. Такой подход позволяет кардинально улучшить характеристики торможения, повысив тем самым активную безопасность транспортного средства.

Разумеется, подобная модернизация требует серьезных финансовых вложений. Стоимость полного апгрейда тормозной системы для среднеразмерного китайского кроссовера может начинаться от 100 000 рублей. Для более крупных внедорожников или минивэнов цена может достигать и 180 000 рублей. Важно понимать, что в эту сумму не входит стоимость работ по установке, которая оплачивается отдельно. Несмотря на внушительные цифры, многие автовладельцы осознанно идут на эти траты. Они справедливо полагают, что уверенность на дороге и безопасность, своя и близких, не могут измеряться деньгами и сиюминутной экономией.

