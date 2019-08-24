Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
24 августа 2019, 15:42

Эксперты назвали три китайских кроссовера, на которых не стыдно ездить

  • 4584
  • 0
 
Популярность китайских автомобилей в России постепенно растет. Многие современные модели больше не выглядят как дешевые подделки. Это машины с интересным дизайном и новейшими технологиями. Расскажем о трех кроссоверах, на которые прохожие уже не будут смотреть с пренебрежением.
Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить

 

Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить

Фото Haval

Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить

Фото Haval

Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить

Фото Chery

Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить

Фото Chery

Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить
Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить
Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить
Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить
Эксперты назвали три китайских кроссовера на которых не стыдно ездить
Российские продажи китайских автомобилей по-прежнему невысоки, но имеют высокий потенциал. Месяц от месяца цифры в отчетах о реализации увеличиваются в несколько раз. Китайский автопром стремительно меняется. В Поднебесную переманивают ведущих дизайнеров и инженеров. Журналисты издания SpeedMe.Ru выбрали три кроссовера, которые совершили настоящий прорыв и о которых действительно не стыдно мечтать.

Ранее мы писали
Перефразируя Хаггарда, я обескуражен «и пуст, как выеденная раковина». Степень зрелости продукта под названием ...
Читать далее
Кроссовер Geely FY11 выглядит также круто и дорого, как BMW X4, но стоит при это вдвое дешевле. Автомобиль построен на модульной платформе CMA, которая также лежит в основе Volvo XC40. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор, выдающий 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. В списке оснащения – премиальная аудиосистема Bose, продвинутая мультимедиа с интернетом, панорамная крыша и полный привод. В России Geely FY11 появится уже в начале следующего года. 

Продажи кроссовера Haval F7 стартовали нынешним летом. Особым спросом пользуются автомобили в топовой комплектации с 2,0-литровым мотором и панорамной крышей. Очередь из предзаказов растянулась до середины осени. В ближайшее время на конвейер тульского завода Haval должен встать еще один кроссовер - Haval F7x, который представляет собой купеобразную версию Haval F7. Спрос на нее может быть еще выше из-за стильной, более спортивной внешности. Модель получит турбомоторы объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Трансмиссия: 7-ступенчатый преселективный «робот», привод - передний или полный.

Chery Exeed TX – еще один китайский кроссовер, который только готовится покорить российский рынок. Компания Chery выделила Exeed в отдельный суббренд, под которым выпускает более дорогие автомобили. Главная прелесть Exeed TX в том, что это довольно большой автомобиль за относительно небольшие деньги. По габаритам он сопоставим с Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander. Его размеры: 4 690 мм х 1 885 мм х 1 706 мм. Двигатель – 1,6-литровым турбомотор TGDI (SQRF4J16), который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод – передний или полный. Первые «живые» экземпляры уже показали российским дилерам Chery. В продажу новинка поступит в 2020 году.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
15.02.2017, 07:41
Тест Chery Tiggo: китайская вишенка
28.03.2014, 09:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
15.02.2017, 07:41
Тест Chery Tiggo: китайская вишенка
28.03.2014, 09:48
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Форум Geely MK
Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Чери
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Mitsubishi Outlander: в шаге от тройки, Или спасительные семь мест
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Geely FY11
Объявления о продаже Geely FY11
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Эксперты назвали три китайских кроссовера, на которых не стыдно ездить
Российские продажи китайских автомобилей по-прежнему невысоки, но имеют высокий потенциал. Месяц от месяца цифры в отчетах о реализации увеличиваются в несколько раз. Китайский автопром стремительно меняется. В Поднебесную переманивают ведущих дизайнеров и инженеров. Журналисты издания SpeedMe.Ru выбрали три кроссовера, которые совершили настоящий прорыв и о которых действительно не стыдно мечтать.{{material_127279}}Кроссовер Geely FY11 выглядит также круто и дорого, как BMW X4, но стоит при это вдвое дешевле. Автомобиль построен на модульной платформе CMA, которая также лежит в основе Volvo XC40. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор, выдающий 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. В списке оснащения – премиальная аудиосистема Bose, продвинутая мультимедиа с интернетом, панорамная крыша и полный привод. В России Geely FY11 появится уже в начале следующего года. Продажи кроссовера Haval F7 стартовали нынешним летом. Особым спросом пользуются автомобили в топовой комплектации с 2,0-литровым мотором и панорамной крышей. Очередь из предзаказов растянулась до середины осени. В ближайшее время на конвейер тульского завода Haval должен встать еще один кроссовер - Haval F7x, который представляет собой купеобразную версию Haval F7. Спрос на нее может быть еще выше из-за стильной, более спортивной внешности. Модель получит турбомоторы объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Трансмиссия: 7-ступенчатый преселективный «робот», привод - передний или полный.Chery Exeed TX – еще один китайский кроссовер, который только готовится покорить российский рынок. Компания Chery выделила Exeed в отдельный суббренд, под которым выпускает более дорогие автомобили. Главная прелесть Exeed TX в том, что это довольно большой автомобиль за относительно небольшие деньги. По габаритам он сопоставим с Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander. Его размеры: 4 690 мм х 1 885 мм х 1 706 мм. Двигатель – 1,6-литровым турбомотор TGDI (SQRF4J16), который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод – передний или полный. Первые «живые» экземпляры уже показали российским дилерам Chery. В продажу новинка поступит в 2020 году.
2019-08-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Воронеж Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.