24 августа 2019, 15:42
Эксперты назвали три китайских кроссовера, на которых не стыдно ездить
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Популярность китайских автомобилей в России постепенно растет. Многие современные модели больше не выглядят как дешевые подделки. Это машины с интересным дизайном и новейшими технологиями. Расскажем о трех кроссоверах, на которые прохожие уже не будут смотреть с пренебрежением.
Фото Haval
Фото Haval
Фото Chery
Фото Chery
Российские продажи китайских автомобилей по-прежнему невысоки, но имеют высокий потенциал. Месяц от месяца цифры в отчетах о реализации увеличиваются в несколько раз. Китайский автопром стремительно меняется. В Поднебесную переманивают ведущих дизайнеров и инженеров. Журналисты издания SpeedMe.Ru выбрали три кроссовера, которые совершили настоящий прорыв и о которых действительно не стыдно мечтать.
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Продажи кроссовера Haval F7 стартовали нынешним летом. Особым спросом пользуются автомобили в топовой комплектации с 2,0-литровым мотором и панорамной крышей. Очередь из предзаказов растянулась до середины осени. В ближайшее время на конвейер тульского завода Haval должен встать еще один кроссовер - Haval F7x, который представляет собой купеобразную версию Haval F7. Спрос на нее может быть еще выше из-за стильной, более спортивной внешности. Модель получит турбомоторы объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Трансмиссия: 7-ступенчатый преселективный «робот», привод - передний или полный.
Chery Exeed TX – еще один китайский кроссовер, который только готовится покорить российский рынок. Компания Chery выделила Exeed в отдельный суббренд, под которым выпускает более дорогие автомобили. Главная прелесть Exeed TX в том, что это довольно большой автомобиль за относительно небольшие деньги. По габаритам он сопоставим с Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander. Его размеры: 4 690 мм х 1 885 мм х 1 706 мм. Двигатель – 1,6-литровым турбомотор TGDI (SQRF4J16), который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод – передний или полный. Первые «живые» экземпляры уже показали российским дилерам Chery. В продажу новинка поступит в 2020 году.
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