Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 ноября 2025, 10:00

Греть или не греть: поставлена точка в вечном споре водителей о прогреве мотора

Сколько нужно греть мотор зимой? Этот вопрос волнует многих водителей. Эксперты дали свои рекомендации. Они зависят от уличной температуры. Узнайте оптимальное время для прогрева. Это поможет сберечь ваш автомобиль.

Вечный спор автомобилистов о необходимости прогрева двигателя после долгой стоянки, кажется, получил окончательный ответ. Специалисты в один голос утверждают: давать мотору поработать на холостых оборотах перед поездкой нужно обязательно. Однако ключевой момент заключается в продолжительности этой процедуры, которая напрямую зависит от погодных условий за окном.

Как сообщает «Российская Газета», опрошенные эксперты поделились своими соображениями о том, как найти золотую середину, чтобы не тратить лишнее время и не навредить силовому агрегату. Прогрев - это не просто ритуал, а важная техническая необходимость, особенно в холодное время года. Главная задача - позволить двигателю достичь рабочих температур с минимальным износом. Когда на улице мороз, моторное масло становится густым, и если сразу поехать, детали будут испытывать сухое трение, что значительно ускоряет их износ.

Один из простых способов определить готовность машины к поездке - следить за датчиком температуры охлаждающей жидкости. На приборной панели большинства современных авто есть соответствующий индикатор. Специалисты считают, что начинать движение можно, когда стрелка достигнет отметки в 50-60 градусов. Это будет сигналом, что система смазки готова к нагрузкам.

При отрицательных температурах рекомендуется дать мотору поработать на холостых оборотах около трех-пяти минут. После этого можно начинать движение, но очень плавно, на низких оборотах, пока двигатель полностью не прогреется. Такой подход не только продлевает жизнь мотора, но и помогает снизить расход топлива. Важно понимать, что универсального рецепта для всех не существует. Оптимальное время зависит от множества факторов: типа двигателя (бензиновый или дизельный), его объема и, конечно, температуры воздуха.

Эксперты предлагают ориентироваться на следующие временные интервалы. Если за окном около +5 °C, достаточно одной-двух минут. При похолодании до 0 °C и -5 °C время стоит увеличить до трех-пяти минут. В мороз от -5 °C до -15 °C потребуется уже пять-восемь минут. Если столбик термометра опустился ниже -15 °C, процедура может занять от 8 до 15 минут, особенно для дизельных и турбированных моторов. В условиях экстремально низких температур, ниже -25 °C, прогревать машину придется 12-15 минут, а первые километры пути преодолевать на скорости не выше 50 км/ч.

Не стоит забывать и о коробке передач. Масло в ней тоже густеет на холоде и прогревается даже медленнее, чем в двигателе. Поэтому в первые полчаса поездки после долгой стоянки на морозе лучше избегать резких ускорений, высоких скоростей и агрессивных переключений передач.

