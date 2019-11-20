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20 ноября 2019, 14:10

Эксперты оценили идею продажи красивых номеров

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Накануне стало известно, что МВД и Минэкономики наконец согласовали механизм продажи гражданам красивых автомобильных номеров. В будущем купить их можно будет через портал госуслуг. Общественность идею поддержала.
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Министерство внутренних дел и Минэкономики наконец утвердили процедуру продажи гражданам красивых автомобильных ...
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Легализовать торговлю красивыми номерами предлагалось давно. Спрос на них стабильный, и деньги должны идти в бюджет государства, а не в частный карман. Однако специалисты в МВД и в Минэкономики расходились во мнениях по вопросу о процедуре. Первые настаивали на введении фиксированной госпошлины, вторые – на проведении аукционов. В итоге, было принято компромиссное решение: продавать номера через портал госуслуг по фиксированным тарифам и предоставить региональным властям право выставлять отдельные номера и серии на аукцион.

Эксперты, в целом, позитивно отнеслись к идее официальной продажи красивых регистрационных знаков. Как заявил в интервью изданию Nation News член президиума «Офицеров России», генерал-майор полиции Владимир Михалевич, решение принято правильное. Пока остается неясным, как будут устанавливаться цены, есть вопросы по процедуре, но в любом случае, это шаг вперед. Если раньше деньги шли в карман недобросовестных сотрудников, то сейчас они пойдут в бюджет.

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, на практике работать будет только свободный выбор номеров за повышенную пошлину, поскольку все остальные варианты слишком сложны и дороги. Он уверен, что никто не готов платить за красивый номер сотни тысяч рублей. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, напротив, полагает, что продавать красивые номера надо через аукционы. Такой порядок позволит определить их реальную стоимость. Ведь на вторичном рынке нередко цена номеров доходит до 5 – 10 млн рублей.
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Эксперты оценили идею продажи красивых номеров
{{material_128158}}Легализовать торговлю красивыми номерами предлагалось давно. Спрос на них стабильный, и деньги должны идти в бюджет государства, а не в частный карман. Однако специалисты в МВД и в Минэкономики расходились во мнениях по вопросу о процедуре. Первые настаивали на введении фиксированной госпошлины, вторые – на проведении аукционов. В итоге, было принято компромиссное решение: продавать номера через портал госуслуг по фиксированным тарифам и предоставить региональным властям право выставлять отдельные номера и серии на аукцион.Эксперты, в целом, позитивно отнеслись к идее официальной продажи красивых регистрационных знаков. Как заявил в интервью изданию Nation News член президиума «Офицеров России», генерал-майор полиции Владимир Михалевич, решение принято правильное. Пока остается неясным, как будут устанавливаться цены, есть вопросы по процедуре, но в любом случае, это шаг вперед. Если раньше деньги шли в карман недобросовестных сотрудников, то сейчас они пойдут в бюджет.По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, на практике работать будет только свободный выбор номеров за повышенную пошлину, поскольку все остальные варианты слишком сложны и дороги. Он уверен, что никто не готов платить за красивый номер сотни тысяч рублей. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, напротив, полагает, что продавать красивые номера надо через аукционы. Такой порядок позволит определить их реальную стоимость. Ведь на вторичном рынке нередко цена номеров доходит до 5 – 10 млн рублей.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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